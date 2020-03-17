Daily Mail: чемпионат Китая стартует через месяц. В стране выздоровели почти 84% зараженных коронавирусом

Китайская футбольная ассоциация намерена через месяц начать чемпионат страны по футболу.

По информации Daily Mail, старт турнира запланирован на 18 апреля – это почти на два месяца позже изначальной даты (22 февраля).

В Китае фиксируется резкое снижение заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в республике выздоровели почти 84 процента зараженных.

Очаг эпидемии переместился в Европу – на сегодняшний день наиболее пострадало от инфекции население Италии, Испании и Франции.