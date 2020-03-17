Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Daily Mail: чемпионат Китая стартует через месяц. В стране выздоровели почти 84% зараженных коронавирусом

Daily Mail: чемпионат Китая стартует через месяц. В стране выздоровели почти 84% зараженных коронавирусом

17 марта 2020, 00:46
4

Китайская футбольная ассоциация намерена через месяц начать чемпионат страны по футболу.

По информации Daily Mail, старт турнира запланирован на 18 апреля – это почти на два месяца позже изначальной даты (22 февраля).

В Китае фиксируется резкое снижение заболеваемости коронавирусом. По последним данным, в республике выздоровели почти 84 процента зараженных.

Очаг эпидемии переместился в Европу – на сегодняшний день наиболее пострадало от инфекции население Италии, Испании и Франции.

Источник: Daily Mail
Азия
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1584426643
китайцы дисциплинированный народ не то что мы европейцы а особенно русские пока гром не грянет мужик не перекрестится везде расхлябанность и главное есть пример Испания и Италия и всё равно Россия всё чего то ждёт пока поголовно все не начнут болеть ничего не делается а только на словах и по тв а на деле ничего
Ответить
Давид59
1584430958
Ох уж эти китайцы. Всех заразили, теперь ждут, пока мы вымрем
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+