«Почта России» подарила часы форварду «Торпедо» Руденко за самый быстрый гол 26-го тура ФНЛ

С чего это почта России? Они главные спонсоры?! По лицу игрока видно как он доволен подарком.
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил специальный приз от государственной компании «Почта России».
21-летнему футболисту вручили именные часы с гравировкой как автору самого быстрого гола в 26-м туре ФНЛ.
Руденко отличился спустя 80 секунд после стартового свистка в матче с «Авангардом» (2:2).
Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил приз @ruspostofficial за самый быстрый гол -го тура Олимп-ФНЛ – именные часы с гравировкой.В первом весеннем туре Александр забил уже спустя минуту и секунд после начала матча.Поздравления от ФНЛ! pic.twitter.com/m2iwssWd9E— ФНЛ (@FNLeague) March 16, 2020