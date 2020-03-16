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    «Почта России» подарила часы форварду «Торпедо» Руденко за самый быстрый гол 26-го тура ФНЛ

    Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил специальный приз от государственной компании «Почта России».

    21-летнему футболисту вручили именные часы с гравировкой как автору самого быстрого гола в 26-м туре ФНЛ.

    Руденко отличился спустя 80 секунд после стартового свистка в матче с «Авангардом» (2:2).

    Источник: Официальный твиттер ФНЛ

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    16.03.2020 20:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +448

      Lilipyt 22 минуты назад

      С чего это почта России? Они главные спонсоры?! По лицу игрока видно как он доволен подарком.

      0
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      Рейтинг: +2082

      absent32 1 час назад

      а часы такие же скоростные как почта россии?)))

      1
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      Рейтинг: +602

      СвинкаСправедливости > absent32 12 минут назад

      Надёжные*

      0
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      Рейтинг: +1531

      МЯСО87 2 часа назад

      Надо было ему отправить через почту россии.....может быть получил бы через месяц другой

      1
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      Рейтинг: +4649

      Lester84 3 часа назад

      Часы небось отстают или показывают время неправильно)))

      3
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