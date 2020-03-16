«Почта России» подарила часы форварду «Торпедо» Руденко за самый быстрый гол 26-го тура ФНЛ

Нападающий «Торпедо» Александр Руденко получил специальный приз от государственной компании «Почта России».

21-летнему футболисту вручили именные часы с гравировкой как автору самого быстрого гола в 26-м туре ФНЛ.

Руденко отличился спустя 80 секунд после стартового свистка в матче с «Авангардом» (2:2).