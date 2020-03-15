Судья Федотов: «Баринова нужно было удалять за удар Норманна в шею»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:3). По мнению эксперта, главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил полузащитника гостей Дмитрия Баринова.

«Вилков должен был удалять Баринова за удар Матиаса Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жeлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар.

Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шeл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока «Ростова» в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал», – сказал Федотов.