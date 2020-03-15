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    Судья Федотов: «Баринова нужно было удалять за удар Норманна в шею»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:3). По мнению эксперта, главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил полузащитника гостей Дмитрия Баринова.

    «Вилков должен был удалять Баринова за удар Матиаса Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жeлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар.

    Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шeл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока «Ростова» в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал», – сказал Федотов.

    • Эксперт не работает в профессиональном футболе с 2018 года.
    • Сейчас Федотов обслуживает любительские матчи.
    • «Локомотив» благодаря победе в Ростове-на-Дону поднялся на второе место.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2020 23:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

      XОЧЕШЬ НEЗАБЫВАEMОГО СEKСА на вcю нoчь?! Удoвлeтвори свoю жeнщину на всe 100%. Пoсле первoго приема cекс cтал в разы дольше, cпeрмы бoльше, вынocливые и cтoяk каmенный. Oщущeния прocто cупeр у oбоих! Вот пoчитайте как я этoго дoбилcя ------- https://t1p.de/b60g

      -1
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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Согласен, что поступок свинский. Но на Варе сидит такое же г-но, что и бегает в поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +526

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      Вообще Локо очень жестко играли с Ростовом. такое ощущение было, что специально шли в стык, чтобы сломать соперника.

      0
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      Рейтинг: +4146

      filosof sparty 3 часа назад

      Фол однозначно тянул на красную

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2542

      maygli 3 часа назад

      100% прав.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Juic 5 часов назад

      Норман по совокупности грязи в этом матче отгрёб. И даже не возмутился.

      2
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      Рейтинг: +854

      житель СПб > Juic 4 часа назад

      Но сказано то совершенно правильно. Надо было удалять.

      3
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      Рейтинг: +2443

      Томик > Juic 41 минуту назад

      Норманн в каждом матче наигрывает на несколько жёлтых, но это не значит, что его убивать можно безнаказанно.

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