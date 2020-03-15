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  • Судья Федотов: «Баринова нужно было удалять за удар Норманна в шею»

Судья Федотов: «Баринова нужно было удалять за удар Норманна в шею»

15 марта 2020, 23:04
12

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 22-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» (1:3). По мнению эксперта, главный арбитр Михаил Вилков ошибочно не удалил полузащитника гостей Дмитрия Баринова.

«Вилков должен был удалять Баринова за удар Матиаса Норманна в шею, тут должен был вмешаться VAR. Но для Вилкова на поле это была жeлтая, а те, кто следит за повторами, вмешиваться не стали. То, что делает игрок «Локомотива», это не захват за шею, а удар.

Плюс Норманн был на скорости, а Баринов шeл ему навстречу. Он не пытался играть в мяч, а ударил игрока «Ростова» в шею. Это должно караться красной карточкой. Но Баринов сам испугался того, что сделал», – сказал Федотов.

  • Эксперт не работает в профессиональном футболе с 2018 года.
  • Сейчас Федотов обслуживает любительские матчи.
  • «Локомотив» благодаря победе в Ростове-на-Дону поднялся на второе место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Баринов Дмитрий Норманн Матиас Федотов Игорь
Комментарии (12)
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Juic
1584302953
Норман по совокупности грязи в этом матче отгрёб. И даже не возмутился.
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maygli
1584307089
100% прав.
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filosof sparty
1584309471
Фол однозначно тянул на красную
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paracetamol
1584314803
Согласен, что поступок свинский. Но на Варе сидит такое же г-но, что и бегает в поле.
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Давид59
1584345150
Приём из рестлинга, за шею, очень опасный. Прямая красная, как ни крути. Грубая ошибка судьи
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portero
1584345892
Думаю что это не ошибка, а осознанное игрнорирование, но ведь ничего не будет, хотя могли бы наказать, но Ростову уже от этого не легче...
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fhnv
1584362229
Этот баринов вообще паскудный тип
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