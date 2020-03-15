Крыховяк – лучший игрок матча «Локомотив» – «Ростов»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

Поляк забил в этой встрече один гол и отдал результативную передачу. Также после его удара вратарь ростовчан Сергей Песьяков отправил мяч в собственные ворота.