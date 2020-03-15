Крыховяк – лучший игрок матча «Локомотив» – «Ростов»

Согласен! По делу. Действительно, есть талант - быть в нужном месте в нужное время, и главное: делать то, что нужно!
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).
Поляк забил в этой встрече один гол и отдал результативную передачу. Также после его удара вратарь ростовчан Сергей Песьяков отправил мяч в собственные ворота.
- «Локо» благодаря этой победе поднялся на второе место в турнирной таблице.
- На счету Крыховяка 9 голов и 3 ассиста в нынешнем сезоне РПЛ.