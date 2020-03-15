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    Крыховяк – лучший игрок матча «Локомотив» – «Ростов»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

    Поляк забил в этой встрече один гол и отдал результативную передачу. Также после его удара вратарь ростовчан Сергей Песьяков отправил мяч в собственные ворота.

    • «Локо» благодаря этой победе поднялся на второе место в турнирной таблице.
    • На счету Крыховяка 9 голов и 3 ассиста в нынешнем сезоне РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.03.2020 21:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      житель СПб 5 часов назад

      Согласен! По делу. Действительно, есть талант - быть в нужном месте в нужное время, и главное: делать то, что нужно!

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