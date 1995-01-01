Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

Желание хорошее, но это утопия.
Даже у Галицкого с его отличной (уже построенной и работающей академией) сколько краснодарцев играет? Три, четыре?
А тут ещё ничего нет , одни обещания.
Что отличает наших больших чиновников - умение хорошо, красиво и много обещать. И всё.
Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл долгосрочную цель клуба. Уральцы хотят выступать в Европе.
«Моя цель – Лига чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии.
Мы идем по пути «Краснодара»; у меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся», – заверил Иванов.
- Годовой бюджет «Урала» – более миллиарда рублей.
- Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
- Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.