Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл долгосрочную цель клуба. Уральцы хотят выступать в Европе.

«Моя цель – Лига чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии.

Мы идем по пути «Краснодара»; у меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся», – заверил Иванов.