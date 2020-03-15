Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл долгосрочную цель клуба. Уральцы хотят выступать в Европе.
«Моя цель – Лига чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии.
Мы идем по пути «Краснодара»; у меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся», – заверил Иванов.
- Годовой бюджет «Урала» – более миллиарда рублей.
- Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
- Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»