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  • Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

15 марта 2020, 18:50
6

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл долгосрочную цель клуба. Уральцы хотят выступать в Европе.

«Моя цель – Лига чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии.

Мы идем по пути «Краснодара»; у меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся», – заверил Иванов.

  • Годовой бюджет «Урала» – более миллиарда рублей.
  • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
  • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Урал Краснодар
Комментарии (6)
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СвинкаСправедливости
1584288051
А там вы по 14 мячей будете получать?
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алдан2014
1584288594
Галицкий свои деньги платит.А ты дорогой товарищь бюджетные.Так по какому там пути идёшь?
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Hektor 84
1584293493
Это Иванов такой же клоун как и Тарасов. Та что то не видно ребят из свердловской области. Собрали шлак рпл и второсортных ни кому не нужных легов. Кто тебе уже сейчас мешает выпускать молодых талантливых футболистов? Не уже ли нет таких? Попривыкли в школы молодых за откаты брать. Пиз дабол
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maygli
1584293641
Желание хорошее, но это утопия. Даже у Галицкого с его отличной (уже построенной и работающей академией) сколько краснодарцев играет? Три, четыре? А тут ещё ничего нет , одни обещания. Что отличает наших больших чиновников - умение хорошо, красиво и много обещать. И всё.
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the teacher
1584300778
Григорий походу с бодуна это ляпнул ))
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paracetamol
1584315817
Шинник обыграй в кубке и будешь в ЛЕ.
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