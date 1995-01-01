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    Иванов: «Цель «Урала» – Лига чемпионов. Мы идем по пути «Краснодара»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл долгосрочную цель клуба. Уральцы хотят выступать в Европе.

    «Моя цель – Лига чемпионов. Я не говорю, когда она исполнится. Сейчас мы действительно развиваем академию. Мы построим здание академии.

    Мы идем по пути «Краснодара»; у меня такая же мечта, как у Сергея Галицкого. Чтобы на поле вышли 11 ребят из Свердловской области. Пока она не осуществима, но мы к этому двигаемся», – заверил Иванов.

    • Годовой бюджет «Урала» – более миллиарда рублей.
    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2537

      maygli 15 минут назад

      Желание хорошее, но это утопия.
      Даже у Галицкого с его отличной (уже построенной и работающей академией) сколько краснодарцев играет? Три, четыре?
      А тут ещё ничего нет , одни обещания.
      Что отличает наших больших чиновников - умение хорошо, красиво и много обещать. И всё.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Hektor 84 17 минут назад

      Это Иванов такой же клоун как и Тарасов. Та что то не видно ребят из свердловской области. Собрали шлак рпл и второсортных ни кому не нужных легов. Кто тебе уже сейчас мешает выпускать молодых талантливых футболистов? Не уже ли нет таких? Попривыкли в школы молодых за откаты брать. Пиз дабол

      1
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      Рейтинг: +23270

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Мне кажется, судя по последней игре, пока идет первоначальное накопление капитала.

      2
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      Рейтинг: +2207

      алдан2014 1 час назад

      Галицкий свои деньги платит.А ты дорогой товарищь бюджетные.Так по какому там пути идёшь?

      2
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      Рейтинг: +597

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      А там вы по 14 мячей будете получать?

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