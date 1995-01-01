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    Иванов: «Максимальная зарплата в «Урале» – больше 2 миллионов рублей в месяц»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл максимальную зарплату в клубе. Кому она принадлежит – игроку или представителю руководства, функционер не уточнил.

    «Самая большая зарплата в «Урале» – 2,2 – 2,3 миллиона рублей в месяц. Это наш максимум», – сообщил Иванов в интервью Нобелю Арустамяну.

    • Годовой бюджет «Урала» – более миллиарда рублей.
    • Сейчас «Урал» идет в РПЛ десятым.
    • Уральцы выступают в высшем дивизионе с 2013 года.

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 25 минут назад

      Хороший максимум. 80% населения на 15000 р в месяц живут. Если сосчитать сколько в месяц сжирает в месяц бюджетных денег бесполезный Урал. С автобусной тактикой.

      0
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      Рейтинг: -101

      Аден 2 часа назад

      ну так, апосля игры с бЗенитой, можете теперь себе позволить шикануть. бу-га-га

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13844

      sssrspartak 2 часа назад

      спрашивается доколе?футболисты такие деньги получают?что они для россии ,для народа делают?ох.еть не встать!владимир владимирович ответьте пожалуйста!

      2
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      Рейтинг: +584

      Юрэс > sssrspartak 2 часа назад

      Золотые слова

      1
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      Рейтинг: -101

      Аден > sssrspartak 2 часа назад

      а владимиру владимировичу пох.й.
      https://www.youtube.com/watch?v=NqvxQW494hE

      0
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      Рейтинг: +8

      Владимир Владимирoвич > sssrspartak 1 час назад

      Отчечаю на ваш запрос. У нас свободная страна, зарабатывает каждый своим умом.

      -1
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      Рейтинг: +2207

      алдан2014 > sssrspartak 1 час назад

      Что ты,уважаемый,глупостями Падишаха беспокоишь?

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      Рейтинг: +8

      Владимир Владимирoвич > sssrspartak 1 час назад

      И перестаньте болеть за этот клуб Спартак -
      заработаете себе только язву.
      А я о Вас забочусь. Благоразумия Вам всем.

      0
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      Рейтинг: +13844

      sssrspartak > Владимир Владимирoвич 32 минуты назад

      литейному отвечаю!никогда!гы гы гы!!

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      Рейтинг: +2943

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Он этим что хотел сказать , что зп небольшие ?
      На самоокупаемость вышли ?

      1
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      Рейтинг: +2207

      алдан2014 3 часа назад

      Хорошо живёте,у большинства в России зарплата это МРОТ,и не копейкой больше

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