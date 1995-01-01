Иванов: «Максимальная зарплата в «Урале» – больше 2 миллионов рублей в месяц»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскрыл максимальную зарплату в клубе. Кому она принадлежит – игроку или представителю руководства, функционер не уточнил.

«Самая большая зарплата в «Урале» – 2,2 – 2,3 миллиона рублей в месяц. Это наш максимум», – сообщил Иванов в интервью Нобелю Арустамяну.