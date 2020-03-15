«Краснодар» – о матче с «Сочи»: «Готовы к сражению»

Пресс-служба «Краснодара» выпустила предваряющий твит перед матчем 22-го тура РПЛ против «Сочи». Встреча состоится без зрителей.

«В необычной атмосфере играть нам сегодня в Сочи. Но мы готовы к сражению», – написали южане.