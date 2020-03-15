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    «Краснодар» – о матче с «Сочи»: «Готовы к сражению»

    Пресс-служба «Краснодара» выпустила предваряющий твит перед матчем 22-го тура РПЛ против «Сочи». Встреча состоится без зрителей.

    «В необычной атмосфере играть нам сегодня в Сочи. Но мы готовы к сражению», – написали южане.

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3237

      Литейный4 23 минуты назад

      Сочи отобьют яйца быкам. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +1816

      morgan59 38 минут назад

      По всей видимости после этого тура , будет большой перерыв из за грипа. Поэтому хочется увить красивую игру. Пожелаю быкам победы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +792

      житель СПб 1 час назад

      Жду интересной битвы! Если Сочи окажется способным на нее. По составу - должен быть способным! Если Сочи отберет очки у Краснодара - это будет самый главный знак по борьбе за Чемпионство.

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