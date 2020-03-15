«Краснодар» – о матче с «Сочи»: «Готовы к сражению»

Сочи отобьют яйца быкам. Гыгыгы
Пресс-служба «Краснодара» выпустила предваряющий твит перед матчем 22-го тура РПЛ против «Сочи». Встреча состоится без зрителей.
«В необычной атмосфере играть нам сегодня в Сочи. Но мы готовы к сражению», – написали южане.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Сочи.
- «Краснодар» идет в таблице вторым.
- «Сочи» занимает место в зоне вылета.
В необычной атмосфере играть нам сегодня в Сочи Но мы готовы к сражению#СочиКраснодарТинькофф РПЛ @premierligaСочи«Фишт»15 марта14:00«Матч Премьер» @matchpremier #ВпередБыки pic.twitter.com/lMXbTDsIMH— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 15, 2020