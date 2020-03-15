Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена. «Зенит» лидирует и опережает ближайшего преследователя на девять очков.

«Можно вспомнить, что ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждeт очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всe — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперeд от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура», – заверил Онопко.