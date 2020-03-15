Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

15 марта 2020, 00:53
27

Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена. «Зенит» лидирует и опережает ближайшего преследователя на девять очков.

«Можно вспомнить, что ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждeт очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всe — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперeд от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура», – заверил Онопко.

  • В 16:30 по Москве ЦСКА начнет матч 22-го тура против «Уфы».
  • Москвичи в таблице идут пятыми.
  • ЦСКА последний раз брал РПЛ в 2016 году при Леониде Слуцком.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nerlinger
1584224503
так то другой ЦСКА был !!!
Ответить
CSKA57
1584225628
Виктор, не тот случай! Сегодня ЦСКА очень слаб и не понятно о какой "химии" говорит Гочаренко. Две недели назад команда на последних минутах сравняла счет с Уралом. Сегодня Зенит разнес Урал 7-1. На молодость тренеру тоже кивать не надо. Сегодня Спартак молодым составом выиграл у Оренбурга. С такой игрой, которую показывает ЦСКА, он не поднимется, а переместится в середину таблицы. Лидеры команды вообще сдулись, молодежь не готова.
Ответить
bset
1584229029
Ну щас вничью сыграем и окончательно вся борьба с нашей стороны закончится. 5-е место бы не профукать.
Ответить
СвинкаСправедливости
1584232042
Вы даже с купленным арбитром ничего не можете, куда вам? Вот когда научитесь в стиле Зенита набирать очки с ручным Вилковым и двумя младшими братьями, вот тогда наобещаете.
Ответить
sobaka120982
1584243630
Это комент меня рассмешил от играл он.... серии все подарят, с такой игрой хоть бы в зоне остаться
Ответить
yarik1_78
1584259273
Отыграть можно всё,но не с такими ресурсами!
Ответить
general.lizyukov
1584259356
Тот ЦСКА имел в составе Думбию и Вагнера.
Ответить
kdakda
1584263380
Если коронавирус не заставит чемпионат прекратиться. то ... У ЦСКА осталось семь матчей в Москве (считайте, дома при полузаполненых стадионах) и два выездных против условных "андердогов" (хотя сегодня чистых аутсайдеров нет). Однако, если повезет примерно как Ливерпулю везло почти до марта, то реально, взять 27 очков. Такого территориально лайтового календаря нет ни у кого. Сейчас потенциально самая сильная команда лиги, скорее всего, "Сочи". И даже не смейтесь. Там всё "суперсыграно", и игроки "костяка" совсем не согласны со стигматическим статусом "сбитых Зениткой летчиков". А трио нападения "Кокорин-Полоз-Заболотный" при нормальной мотивации не слабее нападения любой из команд. Нобоа вообще шедевр. Миха в обороне может творить чудеса. Может, конечно, и не творить, но в "Сочи" будет. И т.п. Короче. С "Сочи" ЦСКА не играет. Остальные соперники играют, в том числе Зенит. Если специально Зениту сочинцы не сольются, то Зенит реально догнать. Сегодня многое будет видно по матчу ЦСКА с "Уфой" (серьезность притязаний ЦСКА станет ясной) и по матчу "Сочи" с "Краснодаром" (сила "Сочи" станет ясной). Если ЦСКА обыграет "Уфу", а потом Зенит, то можно упираться за 1 место, а если нет - надо аккуратно играть в расчете на второе. А обыграть дома Зенит - вовсе не проблема. Кроме того, есть "местный" инсайд из "Сочи": самое главное, чего сейчас сильно не хотят игроки команды, так это "отдаться" Зениту. Поговаривают, что заразились от Дзюбы во время его игры в тульском Арсенале.
Ответить
paracetamol
1584264320
Не смеши народ. Скоро лошади в ФНЛ играть будут!
Ответить
Hektor 84
1584289328
Ну что обыграли уфу чемпионы? Гоните палками гончаренку.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+