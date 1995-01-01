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    Онопко: «ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в таблице, борьба за чемпионство продолжается»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что борьба за чемпионство в РПЛ не закончена. «Зенит» лидирует и опережает ближайшего преследователя на девять очков.

    «Можно вспомнить, что ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждeт очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всe — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперeд от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура», – заверил Онопко.

    • В 16:30 по Москве ЦСКА начнет матч 22-го тура против «Уфы».
    • Москвичи в таблице идут пятыми.
    • ЦСКА последний раз брал РПЛ в 2016 году при Леониде Слуцком.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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