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    «Рубин» во втором подряд матче получил красную карточку

    В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином». На 55-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления полузащитника Дениса Макарова.

    Перешедший зимой из «Нефтехимика» игрок получил две желтые карточки в течение десяти минут. В предыдущем матче РПЛ «Рубин» также получил удаление.

    • В случае победы «Рубин» покинет зону вылета.
    • «Арсенал» идет на седьмом месте.
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за вспышки коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 20:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2305

      Борат 2 часа назад

      Рубину место в пердиве !
      Нам такой футбол не нужен !
      Гыгы

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