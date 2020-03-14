«Рубин» во втором подряд матче получил красную карточку

Рубину место в пердиве !
Нам такой футбол не нужен !
Гыгы
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином». На 55-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления полузащитника Дениса Макарова.
Перешедший зимой из «Нефтехимика» игрок получил две желтые карточки в течение десяти минут. В предыдущем матче РПЛ «Рубин» также получил удаление.
- В случае победы «Рубин» покинет зону вылета.
- «Арсенал» идет на седьмом месте.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за вспышки коронавируса.