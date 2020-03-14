«Обещаем исправиться. Другого пути нет». «Урал» извинился за разгром от «Зенита»

«Урал» обратился к болельщикам после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита». Уральцы уступили со счетом 1:7.
«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – написала пресс-служба клуба.
- Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов провел на поле «Зенита» четыре матча – проиграл с общим счетом 2:21.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
- «Урал» занимает десятое место.
Источник: твиттер «Урала»