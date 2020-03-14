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  • «Обещаем исправиться. Другого пути нет». «Урал» извинился за разгром от «Зенита»

«Обещаем исправиться. Другого пути нет». «Урал» извинился за разгром от «Зенита»

14 марта 2020, 19:52
9

«Урал» обратился к болельщикам после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита». Уральцы уступили со счетом 1:7.

«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – написала пресс-служба клуба.

  • Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов провел на поле «Зенита» четыре матча – проиграл с общим счетом 2:21.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • «Урал» занимает десятое место.

Источник: твиттер «Урала»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (9)
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латунный
1584205939
красиво легли
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hmelarj
1584209864
Урал приехал играть в футбол. Не очень получилось. Но лучше так чем автобус у штрафной. Футбол это про голы!
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serhio80
1584215327
Почем нынче Урал?)
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житель СПб
1584215487
Урал не виноват. Уровень разный. А к ним - полное уважение!
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