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    «Обещаем исправиться. Другого пути нет». «Урал» извинился за разгром от «Зенита»

    «Урал» обратился к болельщикам после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита». Уральцы уступили со счетом 1:7.

    «Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим вам извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», – написала пресс-служба клуба.

    • Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов провел на поле «Зенита» четыре матча – проиграл с общим счетом 2:21.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • «Урал» занимает десятое место.

    Источник: твиттер «Урала»

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    14.03.2020 19:52
    Комментарии9
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      Рейтинг: +780

      житель СПб 2 часа назад

      Урал не виноват. Уровень разный. А к ним - полное уважение!

      0
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      Рейтинг: +1495

      serhio80 2 часа назад

      Почем нынче Урал?)

      1
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      Рейтинг: +279

      hmelarj 3 часа назад

      Урал приехал играть в футбол. Не очень получилось. Но лучше так чем автобус у штрафной. Футбол это про голы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2258

      Давид59 > hmelarj 3 часа назад

      И в этом была их ошибка. Если бы закрылись как Уфа, были бы хоть какие-то шансы

      0
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      Рейтинг: +1499

      латунный 5 часов назад

      красиво легли

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3969

      JTherry > латунный 1 час назад

      легли или не легли, но счет - неприличный, стыдно за Урал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13823

      sssrspartak 5 часов назад

      дмитрий что же с вами случилось!вас как парализовали чем то!вас возили в вашей же штрафной!делали с вами все,что хотели!!

      2
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      Рейтинг: +471

      ВасяК > sssrspartak 3 часа назад

      Я думал,хоть какая-то борьба будет,а тут такое!!!

      0
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      Рейтинг: +2258

      Давид59 > ВасяК 2 часа назад

      Я этого тоже не ожидал. Показали после игры статистику - 30 ударов по воротам Урала. Как такое можно допустить?

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