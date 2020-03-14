Малком забил дебютный гол в РПЛ

В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом». В первом тайме один из голов забил нападающий зенитовцев Малком.

Это дебютный гол бразильца в чемпионате России. Он перешел в команду летом из «Барселоны» за 40 миллионов евро.