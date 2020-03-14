Малком забил дебютный гол в РПЛ

Малком - палком ( стрельнул раз в год ) , да и куда - в труп Урала ))) Контрольный выстрел - киллер профессионал ХАХАХА )))
В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом». В первом тайме один из голов забил нападающий зенитовцев Малком.
Это дебютный гол бразильца в чемпионате России. Он перешел в команду летом из «Барселоны» за 40 миллионов евро.
- Осеннюю часть РПЛ Малком пропустил из-за травмы.
- В сезоне чемпионата России бразилец всего провел пять матчей.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.