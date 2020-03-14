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    Малком забил дебютный гол в РПЛ

    В эти минуты проходит матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом». В первом тайме один из голов забил нападающий зенитовцев Малком.

    Это дебютный гол бразильца в чемпионате России. Он перешел в команду летом из «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    • Осеннюю часть РПЛ Малком пропустил из-за травмы.
    • В сезоне чемпионата России бразилец всего провел пять матчей.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

    Источник: рутуб-канал РПЛ

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    14.03.2020 17:22
    Комментарии25
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      Рейтинг: +5270

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Малком - палком ( стрельнул раз в год ) , да и куда - в труп Урала ))) Контрольный выстрел - киллер профессионал ХАХАХА )))

      0
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      Рейтинг: +1841

      Kollljan 3 часа назад

      Малком набирает обороты. Его игра всё лучше и лучше. Это жирный бонус Зенита. Спартаки вешайтесь!

      1
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      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      хромоного бразильца ждёт жиго, потом на больничный, ахаха, трешку на воротник закинет максимум

      0
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      Рейтинг: +2305

      Борат 4 часа назад

      Хрякам на кубок трёшку закинет , бедные свиньи в штаны навалят ещё до матча !!! Позор рылам!!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +49

      Вар Яг > Борат 4 часа назад

      Спорим не закинет?
      Если не закинет споешь "Боже храни" Спартак"?

      2
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      ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL > Борат 4 часа назад

      за год один гол, ахахаха, трёшку да, ну года через 3 может и забьёт столько, как раз 3 раза ещё купят урал, вот и трёшку, позор бомжам

      1
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      Рейтинг: +24

      borat-chmo > Борат 1 час назад

      Стыдно за бората !!!Позор зоофилу!!!

      0
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      Рейтинг: +2224

      Иван_Невский 6 часов назад

      ожидаем от него улучшения игры и взаимопонимания .

      2
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      Рейтинг: +128

      valkam72 6 часов назад

      Вот оно народное достояние. 40 лямов. За год 5 матчей. Один гол. Какая стыдоба.

      5
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      Рейтинг: +1503

      starche 6 часов назад

      Он почти восстановился, смотрится классно.

      0
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      Рейтинг: -92

      Аден 6 часов назад

      проспонсированному уралу может забить любой, даже чел с деликатной травмой. бу-га-га

      4
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      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 6 часов назад

      Урал с его президентом Ивановым еще один фарм клуб синита

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      Серж 69 7 часов назад

      Надо бы,возможно,и порадоваться за него,ну,наконец то,или что-то в этом роде,но уж больно дорого Зениту обошёлся этот гол...Сколько ему ещё нужно забить,чтобы признали,"да,он стоит своих денег".

      3
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      Рейтинг: +9480

      Cules2013 > Серж 69 7 часов назад

      столько, сколько Халк

      0
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      Рейтинг: +1296

      Серж 69 > Cules2013 7 часов назад

      Очень сомнительно,на Халка он не тянет совершенно,амплуа не то,да и уровень не тот.

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      Рейтинг: +1503

      starche > Серж 69 6 часов назад

      Игра - не только голы.

      0
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      Рейтинг: +9480

      Cules2013 > starche 6 часов назад

      а что ещё для напа важнее голов?
      Голевые передачи разве ещё круто тоже.
      а всё вот это "полезен в подыгрыше, оттягивает внимание соперников" - это оправдание для бревён, от которых мяч отскакивает не в ту сторону

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