Фанаты «Зенита» – на матче с «Уралом»: «Мы все умрем, мы все умрем»

Сектор болельщиков «Зенита» во время матча 22-го тура РПЛ против «Урала» отреагировал на пандемию коронавируса в мире. Они скандируют: «Мы все умрем, мы все умрем». Видео доступно ниже.

По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек. На следующей неделе могут приостановить РПЛ.

Уже остановлены топ-пять лиг Европы.

«Зенит» к 27-й минуте повел 4:0.

Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.