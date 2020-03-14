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    Фанаты «Зенита» – на матче с «Уралом»: «Мы все умрем, мы все умрем»

    Сектор болельщиков «Зенита» во время матча 22-го тура РПЛ против «Урала» отреагировал на пандемию коронавируса в мире. Они скандируют: «Мы все умрем, мы все умрем». Видео доступно ниже.

    По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек. На следующей неделе могут приостановить РПЛ.

    • Уже остановлены топ-пять лиг Европы.
    • «Зенит» к 27-й минуте повел 4:0.
    • Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.

    Источник: твиттер Павла Воронкова

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    14.03.2020 17:06
    Комментарии14
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      Рейтинг: +646

      moskowcity-petrv 6 часов назад

      О том,что вы больны и так все знают,пора бы уже,выздоравливать всем)гыгыкалки, в курятнике праздник у девчат сегодня)?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      titata 6 часов назад

      здоровья всем! а неизбежное незачем звать раньше времени.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      житель СПб 6 часов назад

      Да не умрем, а за Зенит болеем! И больны футболом! Умейте видеть главное.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Аден 6 часов назад

      за бЗенит можно умереть только от си филиса. бу-га-га

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Волька 6 часов назад

      Сдохните бомжи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1550

      Hektor 84 6 часов назад

      И Борат с алармом кричали?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +782

      dimmmka > Hektor 84 5 часов назад

      У них рот занят был....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      valkam72 7 часов назад

      Да пёс ними... пусть помирают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      borat-chmo 7 часов назад

      Грусть обуяла фанатов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Снег 7 часов назад

      Конечно, умрёте . Газ закончится и ваше будет всё ТАМ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3741

      порт 8 часов назад

      И останется только Дункан Маклауд.

      1
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      Рейтинг: +344

      Граф2019 > порт 6 часов назад

      и Дзюба...

      1
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      Рейтинг: +782

      dimmmka > Граф2019 5 часов назад

      Ну деревья либо сохнут либо спиливают

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