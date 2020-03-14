Фанаты «Зенита» – на матче с «Уралом»: «Мы все умрем, мы все умрем»

О том,что вы больны и так все знают,пора бы уже,выздоравливать всем)гыгыкалки, в курятнике праздник у девчат сегодня)?
Сектор болельщиков «Зенита» во время матча 22-го тура РПЛ против «Урала» отреагировал на пандемию коронавируса в мире. Они скандируют: «Мы все умрем, мы все умрем». Видео доступно ниже.
По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек. На следующей неделе могут приостановить РПЛ.
- Уже остановлены топ-пять лиг Европы.
- «Зенит» к 27-й минуте повел 4:0.
- Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.
«Мы все умрем!» Мой любимый жанр – пир во время чумы :) pic.twitter.com/j9g2LCZ0Jc— Pavel Voronkov (@paul_raven) March 14, 2020