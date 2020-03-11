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    Форвард «Монако» Йоветич дисквалифицирован на три матча Лиги 1

    Нападающий «Монако» Стеван Йоветич дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции. Это наказание за удаление в игре 28-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (1:2).

    Йоветич пропустит матчи против «Сент-Этьена», «Лилля» и «Нанта».

    Неизвестно когда именно состоятся эти встречи, так как Федерация футбола Франции выступила с заявлением о приостановке чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

    • Йоветич в нынешнем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал голевую передачу.
    • «Монако» занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: Официальный сайт Лиги 1

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