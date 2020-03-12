Ди Мария – об игроках «Боруссии»: «Унизим сукиных детей»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, празднуя гол защитника Хуана Берната в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), назвал соперников «сукиными детьми».
«Мы должны забить им шесть, семь голов, сколько сможем… Опозорим их, унизим сукиных детей!» – цитирует Ди Марию Marca.
После победы форвард Мауро Икарди также жестко высказался о дортмундцах. «Пусть теперь празднуют, сукины дети», – сказал Икарди.
- Первая игра в Дортмунде завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундцы завершили выступление в турнире.
Источник: Marca