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    Ди Мария – об игроках «Боруссии»: «Унизим сукиных детей»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, празднуя гол защитника Хуана Берната в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), назвал соперников «сукиными детьми».

    «Мы должны забить им шесть, семь голов, сколько сможем… Опозорим их, унизим сукиных детей!» – цитирует Ди Марию Marca.

    После победы форвард Мауро Икарди также жестко высказался о дортмундцах. «Пусть теперь празднуют, сукины дети», – сказал Икарди.

    • Первая игра в Дортмунде завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундцы завершили выступление в турнире.

    Источник: Marca

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    12.03.2020 13:25
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +1154

      FRZZ 2 часа назад

      Эти сукины дети Ди Мария и Икарди совсем охренели.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1180

      Niko 2 часа назад

      Карма вернёт, радуйтесь пока мешки парижские

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4361

      Viper for CSKA 3 часа назад

      Раскудахтались петушки парижские. Надеюсь, этому недоразумению в 1/4 попадется Бавария, и оно получит по полной программе. Позор Франции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9450

      Cules2013 4 часа назад

      уж если кто сукины дети, так это ПСЖ, там их больше, чем Дима и Икарди, чего только Неймар стоит)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Oldtrafford83 5 часов назад

      У Машы в ТСЖ совсем баня потекла))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2237

      Борат 8 часов назад

      мешки вонючие впервые в 1/4 вышли, но там примут баварского елдака !
      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Oldtrafford83 > Борат 5 часов назад

      Впервые ставлю тебе лайк))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      Борат > Oldtrafford83 4 часа назад

      Я тебе тоже ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Conn 9 часов назад

      Ну, что ещё может сказать мужик с бабским погонялом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2079

      absent32 9 часов назад

      чуть отскочили) помните о карме господа) за все сказанное придет расплата)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2186

      BlackMurder 9 часов назад

      Лейпциг вам на рота накидает, а там мож и бавария

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18344

      Боцман59rus 10 часов назад

      Кривомордый хер,сосатка вам в 1/4

      3
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