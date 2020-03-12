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Ди Мария – об игроках «Боруссии»: «Унизим сукиных детей»

12 марта 2020, 13:25
13

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, празднуя гол защитника Хуана Берната в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0), назвал соперников «сукиными детьми».

«Мы должны забить им шесть, семь голов, сколько сможем… Опозорим их, унизим сукиных детей!» – цитирует Ди Марию Marca.

После победы форвард Мауро Икарди также жестко высказался о дортмундцах. «Пусть теперь празднуют, сукины дети», – сказал Икарди.

  • Первая игра в Дортмунде завершилась победой «Боруссии» со счетом 2:1. По сумме двух матчей «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундцы завершили выступление в турнире.

Источник: Marca
Лига чемпионов ПСЖ Боруссия Д Ди Мария Анхель
Комментарии (13)
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Павел Буре
1584009067
2 пи д а р а са, буду ждать вылета теперь ПСЖ.
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Давид59
1584010254
Некрасиво, конечно.Ну выиграли и выиграли. Причина, предположу, всё же есть. Наверное в первом матче что-то со стороны Дортмунда было.
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Боцман59rus
1584012726
Кривомордый хер,сосатка вам в 1/4
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BlackMurder
1584014193
Лейпциг вам на рота накидает, а там мож и бавария
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absent32
1584016182
чуть отскочили) помните о карме господа) за все сказанное придет расплата)
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Conn
1584016851
Ну, что ещё может сказать мужик с бабским погонялом?
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Oldtrafford83
1584029175
У Машы в ТСЖ совсем баня потекла))
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Cules2013
1584033783
уж если кто сукины дети, так это ПСЖ, там их больше, чем Дима и Икарди, чего только Неймар стоит)))
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Viper for CSKA
1584035953
Раскудахтались петушки парижские. Надеюсь, этому недоразумению в 1/4 попадется Бавария, и оно получит по полной программе. Позор Франции.
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Niko
1584040044
Карма вернёт, радуйтесь пока мешки парижские
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