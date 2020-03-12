Ари – о чемпионской гонке в РПЛ: «Считаю, у «Краснодара» есть шансы достать «Зенит». Почему не помечтать?»

Форвард «Краснодара» Ари порассуждал о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.
– До «Зенита» – 6 очков. Насколько реально отыграть эту фору?
– Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от Петербурга, далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей.
Считаю, у нас есть шансы достать «Зенит». Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг «Зенит» провалится, мы – первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти все, что угодно.
– Но есть же такая мысль – можем побороться за титул?
– Думаю, да. У меня – точно. Когда сезон только начался, я уже думал, что «Краснодар» готов к борьбе за золото. У нас отличный коллектив. Сейчас же, когда отставание от «Зенита» сократилось, продолжаем верить, что в футболе все возможно.
- «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
- В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
- Петербуржцы – действующие чемпионы России.
Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»