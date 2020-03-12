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  • Ари – о чемпионской гонке в РПЛ: «Считаю, у «Краснодара» есть шансы достать «Зенит». Почему не помечтать?»

Ари – о чемпионской гонке в РПЛ: «Считаю, у «Краснодара» есть шансы достать «Зенит». Почему не помечтать?»

12 марта 2020, 11:29
9

Форвард «Краснодара» Ари порассуждал о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

– До «Зенита» – 6 очков. Насколько реально отыграть эту фору?

– Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от Петербурга, далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей.

Считаю, у нас есть шансы достать «Зенит». Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг «Зенит» провалится, мы – первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти все, что угодно.

– Но есть же такая мысль – можем побороться за титул?

– Думаю, да. У меня – точно. Когда сезон только начался, я уже думал, что «Краснодар» готов к борьбе за золото. У нас отличный коллектив. Сейчас же, когда отставание от «Зенита» сократилось, продолжаем верить, что в футболе все возможно.

  • «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
  • В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
  • Петербуржцы – действующие чемпионы России.

Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Ари
Комментарии (9)
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Plyash
1584008359
А ты почаще падай на траву и выдавливай слёзы - пока карета на поле за тобой подъедет,пока вывезут тебя за кромку, и опять на поле.И так несколько раз.А до этого высоси пенальти и забей.Вот тебе и шанс.
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Давид59
1584011577
Ари, конечно, типчик ещё тот. Но хотелось сказать другое. Титул Зенит не выиграет только если произойдёт чудо. Например, если начнётся что-то похожее, как с Гариком Денисовым.
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Nekit92
1584016195
Вот и мечтай.
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Серёга Краснодарский
1584018741
понимаю что меня могут загыкать некоторые но осмелюсь предположить что будет так- 1. Ростов. 2. Краснодар. 3 Зенит. да да. все зависит от них. почему? просто я о их шансах. внимательно посмотрите их оставшиеся игры. кто играет с кем и главное кто дома а кто на выезде.
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vladimir-7
1584021530
В ближайшем туре, а именно с Сочи, Краснодар опустят, чтобы Зениту он не мешал спокойно и дальше продвигаться к золотым медалям.
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