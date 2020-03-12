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    Ари – о чемпионской гонке в РПЛ: «Считаю, у «Краснодара» есть шансы достать «Зенит». Почему не помечтать?»

    Форвард «Краснодара» Ари порассуждал о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

    – До «Зенита» – 6 очков. Насколько реально отыграть эту фору?

    – Если продолжим меньше думать о том, какое отставание от Петербурга, далеко ли остальные соперники и сконцентрируемся только на своих играх, сможем продолжить серию хороших матчей.

    Считаю, у нас есть шансы достать «Зенит». Но как говорит наш тренер, главное – выходить на все оставшиеся встречи, как на финал. Если вдруг «Зенит» провалится, мы – первые преследователи. Почему не помечтать? В футболе может произойти все, что угодно.

    – Но есть же такая мысль – можем побороться за титул?

    – Думаю, да. У меня – точно. Когда сезон только начался, я уже думал, что «Краснодар» готов к борьбе за золото. У нас отличный коллектив. Сейчас же, когда отставание от «Зенита» сократилось, продолжаем верить, что в футболе все возможно.

    • «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
    • В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
    • Петербуржцы – действующие чемпионы России.

    Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2020 11:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 7 часов назад

      В ближайшем туре, а именно с Сочи, Краснодар опустят, чтобы Зениту
      он не мешал спокойно и дальше продвигаться к золотым медалям.

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      Рейтинг: +697

      Серёга Краснодарский 8 часов назад

      понимаю что меня могут загыкать некоторые но осмелюсь предположить что будет так- 1. Ростов. 2. Краснодар. 3 Зенит. да да. все зависит от них. почему? просто я о их шансах. внимательно посмотрите их оставшиеся игры. кто играет с кем и главное кто дома а кто на выезде.

      1
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      Рейтинг: +1966

      lordmrv > Серёга Краснодарский 5 часов назад

      Эх, Серёга! Судей в расчет не берешь!

      0
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      Рейтинг: +420

      Nekit92 9 часов назад

      Вот и мечтай.

      0
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      Рейтинг: +536

      Докторо123 9 часов назад

      Господа, будьте дружелюбны и вежливы !!! Столько желчи изливаете... Не надо ! Это же игра , это же футбол... Берегите нервы ! Пусть человек мечтает, как говорится :" Мечты сбываются !", хотя если бы Краснодар спонсировал газ пром............, но не всем так везёт ! Мечтать не вредно, ВРЕДНО НЕ МЕЧТАТЬ !!! ( это я вам как доктор говорю...).

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      Рейтинг: +1028

      Январь 59 > Докторо123 3 часа назад

      У Краснодара и так приличный хозяин, и заметь не спонсор, как у Зенита , а хозяин, которому далеко не безразлична судьба своего детища.

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      Рейтинг: +2248

      Давид59 10 часов назад

      Ари, конечно, типчик ещё тот. Но хотелось сказать другое. Титул Зенит не выиграет только если произойдёт чудо. Например, если начнётся что-то похожее, как с Гариком Денисовым.

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      Рейтинг: +1028

      Январь 59 > Давид59 3 часа назад

      Зениту играть с Краснодаром, ЦСКА и Ростовом. Все три клуба претендуют на медали и ЛЧ. Так что битва будет жестокая. Не забывай , что Зенит ещё в следующем туре К.Р. играет со Спартаком, и эта игра заберёт сил ещё больше , чем предыдущая. Так что возможностей терять очки будет предостаточно. Конечно Краснодар и Ростов ещё между собой будут биться и кто то будет терять очки при любом раскладе. И Ростову ещё играть с Локо. Так что концовочка обещает быть горячей, ежели не вмешается коронавирус. А первые предпосылки для вмешательства уже есть- Количество зрителей на трибунах резко сократили, некоторые игры начинают переносить по дате, Паника в Европе(не все поехали играть ответные игры в ЛЕ, и КриРо7 отказался от очередных игр)

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      Рейтинг: +2280

      playsh 11 часов назад

      А ты почаще падай на траву и выдавливай слёзы - пока карета на поле за тобой подъедет,пока вывезут тебя за кромку, и опять на поле.И так несколько раз.А до этого высоси пенальти и забей.Вот тебе и шанс.

      1
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      Рейтинг: +1452

      KPCCSPB 12 часов назад

      Уголь с фантазией

      1
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      Рейтинг: +2902

      Литейный4 12 часов назад

      Мечтать не вредно. Гыгыгы

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Борат 12 часов назад

      ишь он размечтался !
      пара звонков с крестовского и из кремля и вилков вас опустит на 3-е место !
      газпром фсё купил ! гыггыы

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