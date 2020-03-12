Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что у него нет особенного настроя на матчи именно со «Спартаком», поэтому его результативность в играх со столичной командой связана не с этим фактором.

– В 11 матчах против «Спартака» вы забили восемь голов. Для вас эти встречи по-прежнему особенные?

– Выходить против него, ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», то есть исторически сильных команд – всегда нечто особенное. В таких встречах ты мотивирован до предела. Почему именно «Спартаку» столько забиваю? Просто совпадение. По-моему, я и в ворота армейцев много мячей отправил.