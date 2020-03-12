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  • Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

12 марта 2020, 08:45
5

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что у него нет особенного настроя на матчи именно со «Спартаком», поэтому его результативность в играх со столичной командой связана не с этим фактором.

– В 11 матчах против «Спартака» вы забили восемь голов. Для вас эти встречи по-прежнему особенные?

– Выходить против него, ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», то есть исторически сильных команд – всегда нечто особенное. В таких встречах ты мотивирован до предела. Почему именно «Спартаку» столько забиваю? Просто совпадение. По-моему, я и в ворота армейцев много мячей отправил.

  • Ари выступал за «Спартак» с февраля 2010-го по август 2013-го года.
  • Бразилец с российским паспортом в минувший понедельник забил победный гол в ворота москвичей в матче 21-го тура РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Ари
Комментарии (5)
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momwig_
1583999565
Это не совпадение, это скипидар
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Бугимен
1584001527
ПРОСТО ЭТО МЕСТЬ, АРИ СПАРТАКУ!!!!!
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vka1970
1584006194
В последнем матче Ари здорово переиграл в актёрском мастерстве.В принципе всегда к нему относился более менее нейтрально, но последний матч удивил и даже озадачил.Если это футбол, то Валуев преподаёт бальные танцы.
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Hektor 84
1584192726
Нет у него особого настроя. А чего на последнем матче вел себя как будто из психушки сбежал?
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