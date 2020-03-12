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    Ари – о восьми голах в 11 матчах со «Спартаком»: «Это совпадение»

    Форвард «Краснодара» Ари заявил, что у него нет особенного настроя на матчи именно со «Спартаком», поэтому его результативность в играх со столичной командой связана не с этим фактором.

    – В 11 матчах против «Спартака» вы забили восемь голов. Для вас эти встречи по-прежнему особенные?

    – Выходить против него, ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», то есть исторически сильных команд – всегда нечто особенное. В таких встречах ты мотивирован до предела. Почему именно «Спартаку» столько забиваю? Просто совпадение. По-моему, я и в ворота армейцев много мячей отправил.

    • Ари выступал за «Спартак» с февраля 2010-го по август 2013-го года.
    • Бразилец с российским паспортом в минувший понедельник забил победный гол в ворота москвичей в матче 21-го тура РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2020 08:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12296

      vka1970 11 часов назад

      В последнем матче Ари здорово переиграл в актёрском мастерстве.В принципе всегда к нему относился более менее нейтрально, но последний матч удивил и даже озадачил.Если это футбол, то Валуев преподаёт бальные танцы.

      0
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      Рейтинг: +2731

      Бугимен 13 часов назад

      ПРОСТО ЭТО МЕСТЬ, АРИ СПАРТАКУ!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3296

      momwig_ 13 часов назад

      Это не совпадение, это скипидар

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Борат 15 часов назад

      Ща кб пуканы задымят !
      Ну а я никогда не устану повторять.... гыгы

      5
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      Рейтинг: +13669

      sssrspartak 15 часов назад

      бомбардир!это тема для литейных маломерок!скоро набегут!вы этого хотели?

      2
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      Рейтинг: +2902

      Литейный4 > sssrspartak 13 часов назад

      Интересная тема, не правда ли коллега? Свиней пинают все кому не лень. Вон уже Сочи обошёл на 3 гола мазутный проект. С 11 места Оренбург кричит подвинься. Аутсайдеров из Тарасовки отделяет от Пердива совсем ничего. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +73

      dim29 > sssrspartak 9 часов назад

      2 дебила-это сила,в их случае 3 дебила,так сказать перебор.

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