Ди Мария отдал 24-й голевой пас в Лиге чемпионов. Это третий показатель среди действующих игроков

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

В этой игре ассистом отличился полузащитник парижской команды Анхель Ди Мария.

Для 32-летнего аргентинца этот голевой пас стал 24-м за время выступлений в ЛЧ.

Опережают Ди Марию по этому показателю только два действующих футболиста – это Криштиану Роналду (39) из «Ювентуса» и Лионель Месси (32) из «Барселоны».