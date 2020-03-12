Ди Мария отдал 24-й голевой пас в Лиге чемпионов. Это третий показатель среди действующих игроков

Погодите погодите. Минуточку. Голевой пас - это когда футболист отдаёт пас на другого перед голом.
Как же хейтерки КриРо которого они поносят якобы за то что он эгоист смог отдать ГП больше чем шмеська, игрока играющего на команду, а не наоборот?)
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.
В этой игре ассистом отличился полузащитник парижской команды Анхель Ди Мария.
Для 32-летнего аргентинца этот голевой пас стал 24-м за время выступлений в ЛЧ.
Опережают Ди Марию по этому показателю только два действующих футболиста – это Криштиану Роналду (39) из «Ювентуса» и Лионель Месси (32) из «Барселоны».