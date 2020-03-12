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    Ди Мария отдал 24-й голевой пас в Лиге чемпионов. Это третий показатель среди действующих игроков

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» дома победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.

    В этой игре ассистом отличился полузащитник парижской команды Анхель Ди Мария.

    Для 32-летнего аргентинца этот голевой пас стал 24-м за время выступлений в ЛЧ.

    Опережают Ди Марию по этому показателю только два действующих футболиста – это Криштиану Роналду (39) из «Ювентуса» и Лионель Месси (32) из «Барселоны».

    Источник: Mister Chip

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    12.03.2020 07:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +243

      кто там 15 часов назад

      Погодите погодите. Минуточку. Голевой пас - это когда футболист отдаёт пас на другого перед голом.
      Как же хейтерки КриРо которого они поносят якобы за то что он эгоист смог отдать ГП больше чем шмеська, игрока играющего на команду, а не наоборот?)

      1
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      Рейтинг: +66

      Tekken3 > кто там 13 часов назад

      А ну теперь все вопросы отпадут кто лучший в мире футболист:)
      Или крис сыграла на 30 матчей больше

      0
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      Рейтинг: +243

      кто там > Tekken3 13 часов назад

      Так вопросов таких никогда и не было. Просто есть некоторые люди которые верят в махинации и 6 ЗМ(

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