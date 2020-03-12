«Сочи» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Оренбургом»

Парни есть Надежда что все в команде налаживается, сыгранность потихоньку приходит, Саша кокорин прям к столу пришёлся! Надеюсь все вместе вы сможете преодолеть кризис и Сочи пойдёт в гору
В перенесенном матче 18-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.
После победы пресс-служба южан опубликовала в инстаграме видео из раздевалки.
- Александр Кокорин оформил дубль в игре с «Оренбургом».
- Набрав три очка, «Сочи» покинул прямую зону вылета.
- Следующий соперник команды – «Краснодар».