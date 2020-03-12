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    «Сочи» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Оренбургом»

    В перенесенном матче 18-го тура РПЛ «Сочи» дома разгромил «Оренбург» со счетом 5:1.

    После победы пресс-служба южан опубликовала в инстаграме видео из раздевалки.

    • Александр Кокорин оформил дубль в игре с «Оренбургом».
    • Набрав три очка, «Сочи» покинул прямую зону вылета.
    • Следующий соперник команды – «Краснодар».

    text

    Публикация от text (@pfcsochi) 11 Мар 2020 в 12:05 PDT

    Источник: Инстаграм «Сочи»

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    12.03.2020 07:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1540

      sobaka120982 14 часов назад

      Парни есть Надежда что все в команде налаживается, сыгранность потихоньку приходит, Саша кокорин прям к столу пришёлся! Надеюсь все вместе вы сможете преодолеть кризис и Сочи пойдёт в гору

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