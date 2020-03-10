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    «Интер» отказался от участия в юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса

    «Интер» решил досрочно прекратить участие в юношеской лиге УЕФА.

    Сообщается, что молодежная команда миланцев не будет играть с «Ренном» в 1/8 финала турнира.

    В клубе понимают, что им засчитают техническое поражение 0:3, но из-за эпидемии коронавируса принято решение не рисковать здоровьем футболистов.

    Матч юношеской лиги УЕФА между «Интером» и «Ренном» был запланирован на 11 марта.

    В Италии до 3 апреля приостановили все спортивные соревнования

    Источник: Официальный сайт «Интера»

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    10.03.2020 01:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 02:51

      интересно, расформируется ли спартак, если в россию попадёт свиной грипп?

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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > alarm 10 марта, 09:54

      Ублюдок , вам что платят за упоминание о Спартаке ????
      Это болезнь !!! Вас наверно поимели очень круто и часто , забыть не можете . Не переживай , вас дох...я таких, петушков бомжовских.
      Курятник целый !!!

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