«Интер» отказался от участия в юношеской лиге УЕФА из-за коронавируса

«Интер» решил досрочно прекратить участие в юношеской лиге УЕФА.

Сообщается, что молодежная команда миланцев не будет играть с «Ренном» в 1/8 финала турнира.

В клубе понимают, что им засчитают техническое поражение 0:3, но из-за эпидемии коронавируса принято решение не рисковать здоровьем футболистов.

Матч юношеской лиги УЕФА между «Интером» и «Ренном» был запланирован на 11 марта.

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