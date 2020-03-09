Хусаинов: «Безбородов погорячился со вторым удалением ЦСКА, там никак не красная карточка»

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил удаления ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Москвичи заканчивали встречу вдевятером.

«В моменте с Ильзатом Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот в моменте с удалением Вадима Карпова Владислав Безбородов погорячился. Это жeлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить», – считает эксперт.