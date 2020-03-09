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  • Хусаинов: «Безбородов погорячился со вторым удалением ЦСКА, там никак не красная карточка»

Хусаинов: «Безбородов погорячился со вторым удалением ЦСКА, там никак не красная карточка»

9 марта 2020, 16:39
9

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил удаления ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Москвичи заканчивали встречу вдевятером.

«В моменте с Ильзатом Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот в моменте с удалением Вадима Карпова Владислав Безбородов погорячился. Это жeлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить», – считает эксперт.

  • ЦСКА вдевятером забил один гол, а затем не реализовал пенальти.
  • Москвичи идут в таблице пятыми.
  • ЦСКА впервые с 2013 года не побеждает в пяти внутрироссийских матчах подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпов Вадим Безбородов Владислав
Комментарии (9)
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латунный
1583761648
а сколько раз горячились против ростова сколько мы потеряли очков .в год когда ростов взял серебро цска играл с рубином и там отменили чистый гол рубина но все промолчали язык засунули в опу .
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CSKA57
1583764335
Большой букет Безбородову!
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From1945
1583767364
Никак не разберусь в последние годы - без бороды - он питерский или мясной? Но как подмахивает!!!!!!!!
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Алекс636363
1583771285
у плохих танцоров всегда судья виноват
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spasop
1583872867
почему ни кто не пишит- про грубую игру осипенко на 8 минуте. нанёс травму товарищу. высоко поднятой ногой. надо было удалять??7
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