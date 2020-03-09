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    Хусаинов: «Безбородов погорячился со вторым удалением ЦСКА, там никак не красная карточка»

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил удаления ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). Москвичи заканчивали встречу вдевятером.

    «В моменте с Ильзатом Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот в моменте с удалением Вадима Карпова Владислав Безбородов погорячился. Это жeлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить», – считает эксперт.

    • ЦСКА вдевятером забил один гол, а затем не реализовал пенальти.
    • Москвичи идут в таблице пятыми.
    • ЦСКА впервые с 2013 года не побеждает в пяти внутрироссийских матчах подряд.

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 16:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -6

      spasop 10 марта 2020, 23:41

      почему ни кто не пишит- про грубую игру осипенко на 8 минуте. нанёс травму товарищу. высоко поднятой ногой. надо было удалять??7

      0
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      Рейтинг: +808

      Алекс636363 9 марта 2020, 19:28

      у плохих танцоров всегда судья виноват

      0
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      Рейтинг: +130

      From1945 9 марта 2020, 18:22

      Никак не разберусь в последние годы - без бороды - он питерский или мясной? Но как подмахивает!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 9 марта 2020, 17:32

      Большой букет Безбородову!

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      Рейтинг: +1905

      латунный > CSKA57 9 марта 2020, 17:40

      прочитай ниже

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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > латунный 9 марта 2020, 18:45

      Никакой ценной информации не увидел. 2016 год... Читать нечего. Пора бы жить настоящим!

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      Рейтинг: +1905

      латунный > CSKA57 10 марта 2020, 17:38

      правда не нравится

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      Рейтинг: +1905

      латунный 9 марта 2020, 16:47

      а сколько раз горячились против ростова сколько мы потеряли очков .в год когда ростов взял серебро цска играл с рубином и там отменили чистый гол рубина но все промолчали язык засунули в опу .

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