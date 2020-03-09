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    ЦСКА на 51-й минуте матча с «Ростовом» остался вдевятером после удаления Карпова

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 51-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Вадим Карпов. В первом тайме был удален еще один футболист ЦСКА Ильзат Ахметов.

    На момент красной карточки Карпова счет в матче был 1:1, оба мяча были забиты до перерыва.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2020 15:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 9 марта 2020, 15:50

      Как быстро балерине карповой возвращается карма.... Валера верим!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > МЯСО87 10 марта 2020, 00:46

      Сегодня вашему мячь в руку попал, и что дали пенальти? А насчет Карпова, некуй понсе руки выставлять, тем самым не пускать игрока к мячу.Понсе играл не грубо, но подло, Карпов тот ещё симулянт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 9 марта 2020, 15:27

      После поражения Гончаренко по ходу запинает Карпина в его же тренерской зоне, и скажет он сам первый начал.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +34

      Химия в бутылочке 9 марта 2020, 15:26

      Дайте адрес безбородова плиз

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 марта 2020, 15:20

      о да!!!

      -1
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