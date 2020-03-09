ЦСКА на 51-й минуте матча с «Ростовом» остался вдевятером после удаления Карпова

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 51-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Вадим Карпов. В первом тайме был удален еще один футболист ЦСКА Ильзат Ахметов.
На момент красной карточки Карпова счет в матче был 1:1, оба мяча были забиты до перерыва.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.
- Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
- «Ростов» в случае победы поднимется на второе место в таблице.
Источник: Бомбардир.ру