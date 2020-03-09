Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЦСКА на 51-й минуте матча с «Ростовом» остался вдевятером после удаления Карпова

ЦСКА на 51-й минуте матча с «Ростовом» остался вдевятером после удаления Карпова

9 марта 2020, 15:18
5

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. На 51-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Вадим Карпов. В первом тайме был удален еще один футболист ЦСКА Ильзат Ахметов.

На момент красной карточки Карпова счет в матче был 1:1, оба мяча были забиты до перерыва.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпов Вадим
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
PNZ1985
1583756452
о да!!!
Ответить
Химия в бутылочке
1583756814
Дайте адрес безбородова плиз
Ответить
talgatnurzhanov2006
1583756879
После поражения Гончаренко по ходу запинает Карпина в его же тренерской зоне, и скажет он сам первый начал.
Ответить
МЯСО87
1583758211
Как быстро балерине карповой возвращается карма.... Валера верим!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+