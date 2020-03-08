Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «МЮ» победил «Манчестер Сити» и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

    «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии победил «Манчестер Сити». Решающий гол забил Антони Марсьяль, который повторил достижение 13-летней давности.

    Беспроигрышная серия «Юнайтед» во всех турнирах составляет десять матчей. Команда поднялась в таблице на пятое место, которое дает путевку в Лигу Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марсьяль, 30; 2:0 – Мактоминей, 90+7.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2020 21:25
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 10 марта 2020, 01:04

      Разве не видно что МЮ тянут за уши в ЛЧ. И дело не только в этом матче. Без обид, но это так...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 9 марта 2020, 12:39

      Теперь нужно дерануть кур и дальше уже будет легче!!! GGMU

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 8 марта 2020, 22:25

      Вообще-то, "сухая победа", или "всухую", употребляется при счёте 3-0 и более.
      Употребление "всухую" при счёте 2-0, а, тем более, 1-0 - некорректно.
      Админам следует знать об этом, а не банить участников за замечания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      lipatov32 8 марта 2020, 22:20

      Гвардиола забил уже на апл. Готовится к ответке с реалом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Химия в бутылочке 8 марта 2020, 21:49

      Физрук Сульшер с которого все смеялись с мертвым МЮ обыграл Гвардиолу и его цистерну в 3-й раз
      Личные встречи: Сульшер 3-2 Гвардиола
      Вывод: Ман Сити это помoйка без истории. Даже у Вест Хэма больше истории.
      Гвардиола - самый переоцененный тренер. Умеет побеждать только слабых в Кубке Лиги. В больших матчах против топов постоянно проигрывает. Провалы в ЛЧ последних 6 лет тому доказательство.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 8 марта 2020, 21:39

      до Ливера ещё плыть да плыть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 марта 2020, 21:32

      Болельщиков МЮ с победой

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 8 марта 2020, 21:29

      ЮНААААААААЙТЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭД!!!!!!!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2020, 21:28

      МЮ повезло конечно, но и МС кроме катания мяча особо ничего не показали... В ЛЧ думаю дальше 1/4 не пройдут, а Пеп без Месси как алкаш без пойла

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > InterMilLano1908 8 марта 2020, 21:29

      Ни фига не повезло, а заслуженная победа Юнайтед.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > _MATRIX_ 8 марта 2020, 23:53

      Владение мячом 70-30... сняли Марсиаля и вообще до выхода Игало играли без напа... Вратарь МС накосячил два раза, два гола... я не Фан обоих клубов, но по факту МЮ повезло

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > InterMilLano1908 9 марта 2020, 16:28

      Показатель владения вообще ни о чем: может быть хоть 90-10, но если КПД этих действий нулевой, то и результат будет соответствующий. Косяки вратаря МС связаны с прессингом МЮ - не было бы прессинга, то и не было бы косяков. Так что по фату МЮ не повезло, т.к. он заслуженно победил.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11