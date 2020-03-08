АПЛ. «МЮ» победил «Манчестер Сити» и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии победил «Манчестер Сити». Решающий гол забил Антони Марсьяль, который повторил достижение 13-летней давности.

Беспроигрышная серия «Юнайтед» во всех турнирах составляет десять матчей. Команда поднялась в таблице на пятое место, которое дает путевку в Лигу Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Марсьяль, 30; 2:0 – Мактоминей, 90+7.

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