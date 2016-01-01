Мостовой – лучший игрок матча «Сочи» – «Урал»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 21-го тура между «Сочи» и «Уралом» (2:0). Им стал полузащитник хозяев Андрей Мостовой.

Хавбек в первом тайме забил победный мяч, видео доступно ниже. Несмотря на три очка, «Сочи» остался в таблице последним.