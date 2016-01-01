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    Мостовой – лучший игрок матча «Сочи» – «Урал»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 21-го тура между «Сочи» и «Уралом» (2:0). Им стал полузащитник хозяев Андрей Мостовой.

    Хавбек в первом тайме забил победный мяч, видео доступно ниже. Несмотря на три очка, «Сочи» остался в таблице последним.

    • Мостовой в сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил четыре гола, сделал три результативные передачи.
    • В «Сочи» игрок перешел из «Химок».
    • Мостовой на рынке оценивается в миллион евро.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1276

      Mister_Tomsk 43 минуты назад

      На следующий сезон уже в Зенит за 50 косарей будет куплен))))

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