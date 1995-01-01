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    Mirror: Агуэро готов уйти из «Сити» в «Реал» или «Атлетико», если команда не будет выступать в Лиге чемпионов

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов покинуть команду, если она не обжалует отстранение от еврокубков. Игрок разочарован февральским решением УЕФА наказать англичан за нарушение финансового фэйр-плей.

    Аргентинец рассматривает варианты с возвращением в мадридский «Атлетико» или переходом в «Реал», информирует Mirror.

    • Контракт Агуэро действует до лета 2021 года.
    • В текущем сезоне АПЛ аргентинец провел 21 матч, забил 16 голов, сделал три результативные передачи.
    • Агуэро играет за «Сити» с 2011 года.

    Источник: Mirror

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