Mirror: Агуэро готов уйти из «Сити» в «Реал» или «Атлетико», если команда не будет выступать в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов покинуть команду, если она не обжалует отстранение от еврокубков. Игрок разочарован февральским решением УЕФА наказать англичан за нарушение финансового фэйр-плей.
Аргентинец рассматривает варианты с возвращением в мадридский «Атлетико» или переходом в «Реал», информирует Mirror.
- Контракт Агуэро действует до лета 2021 года.
- В текущем сезоне АПЛ аргентинец провел 21 матч, забил 16 голов, сделал три результативные передачи.
- Агуэро играет за «Сити» с 2011 года.
Источник: Mirror