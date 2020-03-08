Mirror: Агуэро готов уйти из «Сити» в «Реал» или «Атлетико», если команда не будет выступать в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов покинуть команду, если она не обжалует отстранение от еврокубков. Игрок разочарован февральским решением УЕФА наказать англичан за нарушение финансового фэйр-плей.

Аргентинец рассматривает варианты с возвращением в мадридский «Атлетико» или переходом в «Реал», информирует Mirror.