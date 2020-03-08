Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mirror: Агуэро готов уйти из «Сити» в «Реал» или «Атлетико», если команда не будет выступать в Лиге чемпионов

Mirror: Агуэро готов уйти из «Сити» в «Реал» или «Атлетико», если команда не будет выступать в Лиге чемпионов

8 марта 2020, 17:42

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро готов покинуть команду, если она не обжалует отстранение от еврокубков. Игрок разочарован февральским решением УЕФА наказать англичан за нарушение финансового фэйр-плей.

Аргентинец рассматривает варианты с возвращением в мадридский «Атлетико» или переходом в «Реал», информирует Mirror.

  • Контракт Агуэро действует до лета 2021 года.
  • В текущем сезоне АПЛ аргентинец провел 21 матч, забил 16 голов, сделал три результативные передачи.
  • Агуэро играет за «Сити» с 2011 года.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Атлетико Агуэро Серхио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+