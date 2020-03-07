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Комличенко: «Джикия – самый классный защитник»

7 марта 2020, 20:22
30

Форвард «Динамо» Николай Комличенко после матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0) поговорил о перспективах выйти в лидеры бомбардирской гонки. Игрок принес команде победу, забив единственный гол.

«Если мне удастся догнать Артема Дзюбу и Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров, это будет фантастика и суперрезультат. А если не удастся, но «Динамо» займeт шестое место, будет ещe лучше. Всe зависит от результата, я не загадываю. Самый классный защитник? Георгий Джикия, думаю. Он капитан «Спартака», лидер в сборной.

Мне классно, нравится проявлять себя. Я получаю удовольствие от того, что есть моменты, что принeс сегодня команде победу», – сказал Комличенко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Джикия Георгий Комличенко Николай
Комментарии (30)
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paracetamol
1583603499
Самый классный защитник - Иванович.
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Валерий1965
1583606066
Иванович самый классный!
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MDAR
1583609901
Я одного не пойму, когда речь идёт не о твоей команде, я вообще не захожу и не читаю. Потому что мне другие команды не интересны. Но почему то когда речь хоть малость идёт о Спартаке и его игроках, то сразу же слитаются стервятники и пишут всякую чушь. В очередной раз подтверждая закон анонимных болельщиков Спартака. Ну если так, то перекрастесь с голубизны на лучшие цвета в мире,а это красно-белые цвета Спартака.
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55together
1583616772
Молодец! а Джикия то психоват, в любой момент может подвести сборную
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Plyash
1583624392
Если Джикия самый классный защитник,то ты самый классный форвард.Так почему же ваши команды в глубоком анусе?
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Диктор
1583642862
Согласен.Наверно на данный момент это лучший защитник России.А насчет ********* болельщиков заходящих заходящих к нам.Так пусть попиарятся на страничках самого популярного клуба России.Ведь понятно же на статьях про их провинциальные клубы такую аудиторию не поднимешь.Бог с ними убогими.
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vka1970
1583653990
Аларм ,Литейный и Борат Играли с чехами в дисбат Не уберёг Литейный глаз Подкрался сзади три два рас
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NEONFOL
1583655546
Комличенко, Соболев, это всё те футболисты которых многие не хотели брать, типо не потянут, ну что ж, кусайте локоточки
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NEONFOL
1583655875
кстати литейный и борат оказывается живут вместе, ахаха, позор то какой, мало того что лают как псины без повода, так ещё и гомосеки, фууу на самом деле, противно
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seth343
1583656433
дерби только у нас с конями, а зина вообще ни кто...
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