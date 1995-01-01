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    Комличенко: «Джикия – самый классный защитник»

    Форвард «Динамо» Николай Комличенко после матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0) поговорил о перспективах выйти в лидеры бомбардирской гонки. Игрок принес команде победу, забив единственный гол.

    «Если мне удастся догнать Артема Дзюбу и Эльдора Шомуродова в гонке бомбардиров, это будет фантастика и суперрезультат. А если не удастся, но «Динамо» займeт шестое место, будет ещe лучше. Всe зависит от результата, я не загадываю. Самый классный защитник? Георгий Джикия, думаю. Он капитан «Спартака», лидер в сборной.

    Мне классно, нравится проявлять себя. Я получаю удовольствие от того, что есть моменты, что принeс сегодня команде победу», – сказал Комличенко.

    Источник: «Чемпионат»

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