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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», до титула – три победы

    «Ливерпуль» уступал в счете, но одержал победу над «Борнмутом». Решающий гол забил Садио Мане.

    Ливерпульцам до первого в истории титула АПЛ осталось одержать три победы. «Борнмут» идет в зоне вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Ливерпуль – Борнмут – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – К. Уилсон, 9; 1:1 – Салах, 25; 2:1 – Мане, 33.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: -1079

      Вот оно чё Михалыч 29 минут назад

      до титула – три победы======Ну или девять ничьих..И это при условии, что ближайший преследователь Манчестер Сити победит во всех следующих матчах....Потому zabvo9406 немерено процентов кидает на эту тему . Знает что говорит )))

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      Рейтинг: +1991

      Борат 49 минут назад

      Может одной хватит или двух, если сити будет очки терять ? Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1641

      zabvo9406 53 минуты назад

      Уверен на 1000%

      0
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      Рейтинг: +181

      кто там 55 минут назад

      Молодцы.

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