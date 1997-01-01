АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», до титула – три победы

до титула – три победы======Ну или девять ничьих..И это при условии, что ближайший преследователь Манчестер Сити победит во всех следующих матчах....Потому zabvo9406 немерено процентов кидает на эту тему . Знает что говорит )))
«Ливерпуль» уступал в счете, но одержал победу над «Борнмутом». Решающий гол забил Садио Мане.
Ливерпульцам до первого в истории титула АПЛ осталось одержать три победы. «Борнмут» идет в зоне вылета.
Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур
Ливерпуль – Борнмут – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – К. Уилсон, 9; 1:1 – Салах, 25; 2:1 – Мане, 33.