АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», до титула – три победы

«Ливерпуль» уступал в счете, но одержал победу над «Борнмутом». Решающий гол забил Садио Мане.

Ливерпульцам до первого в истории титула АПЛ осталось одержать три победы. «Борнмут» идет в зоне вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – К. Уилсон, 9; 1:1 – Салах, 25; 2:1 – Мане, 33.

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