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  • Шишкин: «Всегда рад вернуться в «Спартак». Это мой родной клуб, меня здесь воспитали»

Шишкин: «Всегда рад вернуться в «Спартак». Это мой родной клуб, меня здесь воспитали»

7 марта 2020, 12:21
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Защитник Роман Шишкин рассказал о своих эмоциях после возвращения в «Спартак».

«Спартак» – мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали. Три дня назад, когда в первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я здесь провел много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не сказать, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты в голове для себя отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления.

Моя роль в коллективе? У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в Премьер-лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных. Просто сам помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. Мне также в свое время подсказывали другие футболисты, более опытные. Время прошло, уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в Премьер-лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем», – сказал Шишкин.

  • Шишкин – воспитанник «Спартака».
  • За основную команду игрок выступал с 2004 по 2010 год.
  • Первую часть этого сезона он провел в «Торпедо».

«Спартак» заявил Шишкина на РПЛ

Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака»

Источник: Официальный твиттер «Спартака-2»
Россия. Премьер-лига Спартак Шишкин Роман
Комментарии (3)
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oyabun
1583595105
Хорошо бы еще Самедова в структуры клуба вернули. В любой должности. Он Спартаковец, а поступили с ним не очень..
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