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    Шишкин: «Всегда рад вернуться в «Спартак». Это мой родной клуб, меня здесь воспитали»

    Защитник Роман Шишкин рассказал о своих эмоциях после возвращения в «Спартак».

    «Спартак» – мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали. Три дня назад, когда в первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я здесь провел много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не сказать, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты в голове для себя отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления.

    Моя роль в коллективе? У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в Премьер-лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных. Просто сам помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. Мне также в свое время подсказывали другие футболисты, более опытные. Время прошло, уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в Премьер-лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем», – сказал Шишкин.

    • Шишкин – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду игрок выступал с 2004 по 2010 год.
    • Первую часть этого сезона он провел в «Торпедо».

    «Спартак» заявил Шишкина на РПЛ

    Самедов: «У Шишкина есть шансы выйти в основе «Спартака»

    Источник: Официальный твиттер «Спартака-2»

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    Сегодня, 12:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1976

      Борат 53 минуты назад

      Ишь как захрюкал за нефтяные деньги ! Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21979

      VVM1964 > Борат 11 минут назад

      Главный болельщик Спартака , что не новость - всегда в первых рядах )))

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