Умяров рискует пропустить все матчи «Спартака» в марте

тут лучше не рисковать, пропустить больше что бы сразу не сломаться.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров может не сыграть в трех ближайших матчах своей команды.
По информации Sport24, под вопросом участие хавбека в играх с «Краснодаром» (9 марта), «Оренбургом» (14 марта) и «Арсеналом» (21 марта).
Сообщается, что игрок уже восстановился от травмы, но ему еще нужно время, чтобы набрать форму.
- В текущем сезоне Умяров принял участие в 13 матчах, результативными действиями не отличался.
- «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.