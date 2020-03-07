Умяров рискует пропустить все матчи «Спартака» в марте

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров может не сыграть в трех ближайших матчах своей команды.

По информации Sport24, под вопросом участие хавбека в играх с «Краснодаром» (9 марта), «Оренбургом» (14 марта) и «Арсеналом» (21 марта).

Сообщается, что игрок уже восстановился от травмы, но ему еще нужно время, чтобы набрать форму.