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    Умяров рискует пропустить все матчи «Спартака» в марте

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров может не сыграть в трех ближайших матчах своей команды.

    По информации Sport24, под вопросом участие хавбека в играх с «Краснодаром» (9 марта), «Оренбургом» (14 марта) и «Арсеналом» (21 марта).

    Сообщается, что игрок уже восстановился от травмы, но ему еще нужно время, чтобы набрать форму.

    • В текущем сезоне Умяров принял участие в 13 матчах, результативными действиями не отличался.
    • «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +470

      titata 21 минуту назад

      тут лучше не рисковать, пропустить больше что бы сразу не сломаться.

      0
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      Рейтинг: +13048

      slavutiq70 28 минут назад

      Печально,,,Здоровья Наилю,,,

      0
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      Рейтинг: +23169

      gol_kak_sokol 57 минут назад

      Хотелось бы поскорее, посмотрим, что будет. Доверия этому источнику мало.

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