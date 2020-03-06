Итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, убегая от полиции

Арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 31-летний рефери находился под домашним арестом. Полицейские приехали за ним, чтобы впоследствии поместить в камеру.

Мартиньелло попытался сбежать от правоохранителей, но, выскочив на железнодорожные рельсы, был сбит поездом.

Следствие не исключает, что таким образом футбольный судья совершил самоубийство.