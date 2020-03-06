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    Итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, убегая от полиции

    Арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд, сообщает Sky Sport Italia.

    По информации источника, 31-летний рефери находился под домашним арестом. Полицейские приехали за ним, чтобы впоследствии поместить в камеру.

    Мартиньелло попытался сбежать от правоохранителей, но, выскочив на железнодорожные рельсы, был сбит поездом.

    Следствие не исключает, что таким образом футбольный судья совершил самоубийство.

    Источник: Sky Sport Italia

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    Сегодня, 01:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      mashaleonov 12 секунд назад

      Народ теперь что бы накачать мышцы и убрать лишний жир можно без спорта и диет, просто надел и забыл. Опробовал лично и результат удивил уже через пару дней, вот сами почитайте если интересно---- https://bit.vodka/miopres

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      Рейтинг: +252

      lNeTl 30 минут назад

      А в чём его обвиняли?

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      Рейтинг: +1403

      Hektor 84 > lNeTl 14 минут назад

      Как всегда скупая инфа от новостников. Зато как пишут про деньги подробно. Кто сколько потерял, кто сколько потратил.

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