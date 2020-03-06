Итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, убегая от полиции

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Арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 31-летний рефери находился под домашним арестом. Полицейские приехали за ним, чтобы впоследствии поместить в камеру.
Мартиньелло попытался сбежать от правоохранителей, но, выскочив на железнодорожные рельсы, был сбит поездом.
Следствие не исключает, что таким образом футбольный судья совершил самоубийство.