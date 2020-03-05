Игрок «Монпелье» Делор – о матче с «ПСЖ»: «Паредес вел себя как телохранитель Неймара, всех оскорблял»

Форвард «Монпелье» Анди Делор вспомнил последний домашний матч против «ПСЖ» и рассказал о поведении бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Аргентинец оскорблял соперников.

«Мы доминировали весь матч. В какой-то момент Неймар и Паредес начали пасовать мяч друг другу, чтобы вывести нас. Я начал говорить что-то Неймару, началась перебранка, подбежал Паредес и повел себя как телохранитель Неймара. Оскорблял всех. Не понимаю его. Он сам не Неймар или Килиан Мбаппе, хоть и отличный игрок», – считает Делор.