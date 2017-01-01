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    Игрок «Монпелье» Делор – о матче с «ПСЖ»: «Паредес вел себя как телохранитель Неймара, всех оскорблял»

    Форвард «Монпелье» Анди Делор вспомнил последний домашний матч против «ПСЖ» и рассказал о поведении бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Аргентинец оскорблял соперников.

    «Мы доминировали весь матч. В какой-то момент Неймар и Паредес начали пасовать мяч друг другу, чтобы вывести нас. Я начал говорить что-то Неймару, началась перебранка, подбежал Паредес и повел себя как телохранитель Неймара. Оскорблял всех. Не понимаю его. Он сам не Неймар или Килиан Мбаппе, хоть и отличный игрок», – считает Делор.

    • Паредес играл в России с 2017 по 2019 год.
    • Аргентинец брал чемпионат России.
    • «ПСЖ» в текущем сезоне Лиги 1 с отрывом лидирует.

    Источник: GFFN

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +776

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Аргентинский телохранитель у Бразильского Аса. Смешно ))) Не умеет играть, хоть как то приносит пользу клубу и отрабатывает свои контракт))

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