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  • Игрок «Монпелье» Делор – о матче с «ПСЖ»: «Паредес вел себя как телохранитель Неймара, всех оскорблял»

Игрок «Монпелье» Делор – о матче с «ПСЖ»: «Паредес вел себя как телохранитель Неймара, всех оскорблял»

5 марта 2020, 18:36
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Форвард «Монпелье» Анди Делор вспомнил последний домашний матч против «ПСЖ» и рассказал о поведении бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. Аргентинец оскорблял соперников.

«Мы доминировали весь матч. В какой-то момент Неймар и Паредес начали пасовать мяч друг другу, чтобы вывести нас. Я начал говорить что-то Неймару, началась перебранка, подбежал Паредес и повел себя как телохранитель Неймара. Оскорблял всех. Не понимаю его. Он сам не Неймар или Килиан Мбаппе, хоть и отличный игрок», – считает Делор.

  • Паредес играл в России с 2017 по 2019 год.
  • Аргентинец брал чемпионат России.
  • «ПСЖ» в текущем сезоне Лиги 1 с отрывом лидирует.

Источник: GFFN
Франция. Лига 1 Монпелье ПСЖ Неймар Делор Анди Паредес Леандро
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1583425550
Аргентинский телохранитель у Бразильского Аса. Смешно ))) Не умеет играть, хоть как то приносит пользу клубу и отрабатывает свои контракт))
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arok
1583452991
Вылизывать дупло Неймара у него наверно получается лучше чем играть в футбол!!!!
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