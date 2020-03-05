Кокорин: «Барриос – один из самых крутых игроков в РПЛ? Я так не считаю»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», назвал игроков петербургской команды самыми сильными в чемпионате России. При этом форвард отметил, что не считает полузащитника Вильмара Барриоса одним из лучших в РПЛ.

— Самый сильный игрок чемпионата России, по твоему мнению?

— Не знаю насчет самого сильного, но мне в целом импонирует состав «Зенита». В каждой линии вижу их игроков самыми сильными.

— Есть мнение, что сейчас один из самых крутых игроков в чемпионате — Барриос.

— Ну, нет. Я так не считаю. Когда я столкнулся с ними, посмотрел на всех, понял. В своем амплуа разрушителя он в порядке, но в целом не самый сильный игрок. Ограничен ролью опорника.