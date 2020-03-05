Кокорин: «Барриос – один из самых крутых игроков в РПЛ? Я так не считаю»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», назвал игроков петербургской команды самыми сильными в чемпионате России. При этом форвард отметил, что не считает полузащитника Вильмара Барриоса одним из лучших в РПЛ.
— Самый сильный игрок чемпионата России, по твоему мнению?
— Не знаю насчет самого сильного, но мне в целом импонирует состав «Зенита». В каждой линии вижу их игроков самыми сильными.
— Есть мнение, что сейчас один из самых крутых игроков в чемпионате — Барриос.
— Ну, нет. Я так не считаю. Когда я столкнулся с ними, посмотрел на всех, понял. В своем амплуа разрушителя он в порядке, но в целом не самый сильный игрок. Ограничен ролью опорника.
- Барриос перешел в «Зенит» в январе 2019 года из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.
- В этом сезоне колумбийский футболист забил один гол в 19 матчах РПЛ.
Источник: Sport24