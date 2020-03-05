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  • Кокорин: «Барриос – один из самых крутых игроков в РПЛ? Я так не считаю»

Кокорин: «Барриос – один из самых крутых игроков в РПЛ? Я так не считаю»

5 марта 2020, 15:44
9

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», назвал игроков петербургской команды самыми сильными в чемпионате России. При этом форвард отметил, что не считает полузащитника Вильмара Барриоса одним из лучших в РПЛ.

— Самый сильный игрок чемпионата России, по твоему мнению?

— Не знаю насчет самого сильного, но мне в целом импонирует состав «Зенита». В каждой линии вижу их игроков самыми сильными.

— Есть мнение, что сейчас один из самых крутых игроков в чемпионате — Барриос.

— Ну, нет. Я так не считаю. Когда я столкнулся с ними, посмотрел на всех, понял. В своем амплуа разрушителя он в порядке, но в целом не самый сильный игрок. Ограничен ролью опорника.

  • Барриос перешел в «Зенит» в январе 2019 года из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.
  • В этом сезоне колумбийский футболист забил один гол в 19 матчах РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Барриос Вильмар
Комментарии (9)
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Chicha
1583416658
Что бы быть крутым нужно зону потаптать )))
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Рубинище
1583418438
Бариос- это терминатор футбольный. Зениту с ним повезло
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paracetamol
1583419910
Барриос ограничен ролью опорника, но отличного опорника.
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paracetamol
1583432791
Я так не считаю, что сейчас один из самых крутых игроков в чемпионате — Я!
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