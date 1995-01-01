«Судейство было отличным». Гончаренко оценил работу Иванова в проигранном дерби

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал судейство в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Команда белоруса пропустила решающий гол в большинстве. В поле игру обслуживал Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Судейство сегодня было отличным. Это надо признавать. Судья давал играть обеим командам», – цитирует тренера журналист Sport24 Максим Алланазаров.