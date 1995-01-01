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    «Судейство было отличным». Гончаренко оценил работу Иванова в проигранном дерби

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко охарактеризовал судейство в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (2:3). Команда белоруса пропустила решающий гол в большинстве. В поле игру обслуживал Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    «Судейство сегодня было отличным. Это надо признавать. Судья давал играть обеим командам», – цитирует тренера журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
    • ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
    • В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +555

      Play 1 минуту назад

      Понсе погладил игрока цска по животу, тот схватился за лицо, Понсе вторую жёлтую, отличное судейство. И первая жёлтая такая же, Акинфеева, видимо как народное достояние, вообще трогать нельзя.

      1
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      Рейтинг: +3141

      мы_не_рабы 3 минуты назад

      Кукушка хвалит петуха!
      За то, что................
      Вопрос - почему, за что? Можно попытаться угадать с трёх раз.

      0
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      Рейтинг: +734

      diktatop 5 минут назад

      Он пол матча поди отворачивался от поля

      0
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      Рейтинг: +21884

      VVM1964 7 минут назад

      Судья давал играть .... , в том числе и руками ((((((

      1
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      Рейтинг: +5092

      paracetamol 19 минут назад

      Еще бы, и пен заслуженный не поставил, и спартача удалил, хотя того же Влашича раза 3 удалить можно было. Прикормленный судейка, видать.

      3
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      Рейтинг: +538

      СвинкаСправедливости 27 минут назад

      Вите надо выйти!

      2
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      Рейтинг: +5747

      Asbjorn 34 минуты назад

      Для Гончаренко конечно отличным,правда это "отличное" судейство так и не помогло цска

      2
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      Рейтинг: +538

      СвинкаСправедливости 43 минуты назад

      Он продолжает позориться. Остановите его, пожалуйста.

      6
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      Рейтинг: +7625

      derrik2000 57 минут назад

      Ну, раз судейство было отличным, почему руку Тедеско не пожал?

      Обиделся за проигрыш на игроков Спартака и лично на Тедеско? ))

      2
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      Рейтинг: +13390

      sssrspartak 59 минут назад

      ГОНЧАРЕНКО ВАЩЕ ПАДАЕТ В ГЛАЗАХ ,КАК СПРАВЕДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!

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