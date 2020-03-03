Антон Миранчук пропустит матч с «Ахматом»

Полузащитника «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей травме.

«Самочувствие – отличное, надеюсь, в ближайшее время выйду в основную группу и начну готовиться с командой. На игре с «Ахматом» меня не будет, скорость восстановления зависит от ощущений по ноге, буду ориентироваться на ощущения. Главное, выйти на поле и набрать физическую форму, все-таки пропустил два сбора», – отметил футболист.