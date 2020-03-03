Антон Миранчук пропустит матч с «Ахматом»

Полузащитника «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своей травме.
«Самочувствие – отличное, надеюсь, в ближайшее время выйду в основную группу и начну готовиться с командой. На игре с «Ахматом» меня не будет, скорость восстановления зависит от ощущений по ноге, буду ориентироваться на ощущения. Главное, выйти на поле и набрать физическую форму, все-таки пропустил два сбора», – отметил футболист.
- «Локомотив» сыграет с «Ахматом» 8 марта.
- В начале февраля сообщалось, что Миранчук пропустит от трех до четырех недель.
- Футболист мог получить повреждение из-за слабого крепления шипа на бутсе.
- В текущем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 12 матчей, забил два гола и сделал один ассист.
Источник: Sport24