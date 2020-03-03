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  • Черчесов – о том, кто будет капитаном сборной в отсутствие Дзюбы: «У нас Кудряшов и Жирков капитанили, есть новое поколение – Джикия»

Черчесов – о том, кто будет капитаном сборной в отсутствие Дзюбы: «У нас Кудряшов и Жирков капитанили, есть новое поколение – Джикия»

3 марта 2020, 01:30

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто может стать капитаном национальной команды, если Артем Дзюба пропустит мартовские товарищеские матчи из-за травмы.

«У нас Кудряшов капитанил, Жирков. У нас и другое поколение подрастает, Джикия – капитан в «Спартаке». Другое дело, есть видение команды, надо всегда учитывать, кто на что способен», – сказал Черчесов.

  • Дзюба из-за травмы пропустил матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
  • Форвард стал капитаном сборной осенью 2018 года после ухода из команды Игоря Акинфеева.
  • 28 марта Россия проведет товарищеский матч с Швецией, а 31 марта – с Молдавией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий Кудряшов Федор Дзюба Артем Джикия Георгий Черчесов Станислав
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