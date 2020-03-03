Черчесов – о том, кто будет капитаном сборной в отсутствие Дзюбы: «У нас Кудряшов и Жирков капитанили, есть новое поколение – Джикия»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто может стать капитаном национальной команды, если Артем Дзюба пропустит мартовские товарищеские матчи из-за травмы.

«У нас Кудряшов капитанил, Жирков. У нас и другое поколение подрастает, Джикия – капитан в «Спартаке». Другое дело, есть видение команды, надо всегда учитывать, кто на что способен», – сказал Черчесов.