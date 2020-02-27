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    Джикия – об уровне РПЛ: «Раньше футбол был сильнее, было больше звезд»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия согласен с мнением, что уровень российской Премьер-лиги упал за последние годы.

    – Зоран Тошич недавно заявил, что в его время «Спартак» был лучше. И уровень РПЛ был выше. Согласны?

    – Пожалуй, да. Раньше футбол был сильнее, было больше звезд. Разные уровни.

    – В чем причина?

    – Команды перестают существовать. Многие футболисты не едут к нам, некоторые уезжают. Вот главные причины. Ряд клубов сталкивается с финансовыми проблемами.

    • Джикия выступает за «Спартак» с декабря 2016 года.
    • В текущем сезоне защитник забил один гол и сделал два ассиста в 23 матчах.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2367

      erma 16 минут назад

      Раньше и люди пахали больше, а сейчас одни бабки как смысл существования.

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