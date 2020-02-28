Джикия – об уровне РПЛ: «Раньше футбол был сильнее, было больше звезд»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия согласен с мнением, что уровень российской Премьер-лиги упал за последние годы.

– Зоран Тошич недавно заявил, что в его время «Спартак» был лучше. И уровень РПЛ был выше. Согласны?

– Пожалуй, да. Раньше футбол был сильнее, было больше звезд. Разные уровни.

– В чем причина?

– Команды перестают существовать. Многие футболисты не едут к нам, некоторые уезжают. Вот главные причины. Ряд клубов сталкивается с финансовыми проблемами.

Джикия выступает за «Спартак» с декабря 2016 года.

В текущем сезоне защитник забил один гол и сделал два ассиста в 23 матчах.

Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

Джикия: «Ждал, когда Кононов снова начнет тренировать»