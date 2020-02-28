Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джикия – об уровне РПЛ: «Раньше футбол был сильнее, было больше звезд»

Джикия – об уровне РПЛ: «Раньше футбол был сильнее, было больше звезд»

28 февраля 2020, 00:33
7

Капитан «Спартака» Георгий Джикия согласен с мнением, что уровень российской Премьер-лиги упал за последние годы.

– Зоран Тошич недавно заявил, что в его время «Спартак» был лучше. И уровень РПЛ был выше. Согласны?

– Пожалуй, да. Раньше футбол был сильнее, было больше звезд. Разные уровни.

– В чем причина?

– Команды перестают существовать. Многие футболисты не едут к нам, некоторые уезжают. Вот главные причины. Ряд клубов сталкивается с финансовыми проблемами.

  • Джикия выступает за «Спартак» с декабря 2016 года.
  • В текущем сезоне защитник забил один гол и сделал два ассиста в 23 матчах.

Джикия: «Иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух»

Джикия: «Ждал, когда Кононов снова начнет тренировать»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
erma
1582840622
Раньше и люди пахали больше, а сейчас одни бабки как смысл существования.
Ответить
Armani nn
1582848039
А потом появились такие гонцы за длинным рублем..
Ответить
Диктор
1582864011
Что то уж больно чересчур болтливый стал,лучше бы продолжал просто играть.Делай что можешь лучше всего,а болтовню оставь бомжам.
Ответить
Серёга Краснодарский
1582865619
игрок так себе чуть ниже среднего. а говорит верно
Ответить
Дядя Серёжа
1582868117
Пара мильонов в месяц - не деньги? В смысле рубли - не деньги?
Ответить
vka1970
1582871906
А в остальном прекрасная маркиза Всё хорошо, всё хорошо.....)))
Ответить
Давид59
1582876042
Джикия путает причину со следствием. Он говорит, что причина в том, что многие к нам не едут и много уезжает. Это же следствие. А причина - ситуация в стране в целом, и в футболе в частности. Надеюсь ясно о чём я.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+