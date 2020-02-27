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    Джикия: «Ждал, когда Кононов снова начнет тренировать»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Олега Кононова в «Ригу».

    — Олег Кононов неожиданно всплыл в Латвии, где возглавил «Ригу»…

    — Собираюсь поздравить. Интересно было бы спросить, как что там.

    — Вы с ним на связи?

    — Не скажу, что мы общались. Но с удовольствием позвоню, пообщаюсь с ним. Ждал, когда он начнет снова тренировать. Чемпионат, конечно, немножко незнакомый, но посмотрим, последим, – сказал Джикия.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года.
    • Клуб объявил об отставке тренера в сентябре.
    • 53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии «Ригу» 5 февраля.

    Источник: «Российская газета»

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