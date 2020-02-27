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Джикия: «Ждал, когда Кононов снова начнет тренировать»

27 февраля 2020, 18:29
5

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Олега Кононова в «Ригу».

— Олег Кононов неожиданно всплыл в Латвии, где возглавил «Ригу»…

— Собираюсь поздравить. Интересно было бы спросить, как что там.

— Вы с ним на связи?

— Не скажу, что мы общались. Но с удовольствием позвоню, пообщаюсь с ним. Ждал, когда он начнет снова тренировать. Чемпионат, конечно, немножко незнакомый, но посмотрим, последим, – сказал Джикия.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года.
  • Клуб объявил об отставке тренера в сентябре.
  • 53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии «Ригу» 5 февраля.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Рига Джикия Георгий Кононов Олег
Комментарии (5)
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СвинкаСправедливости
1582821245
Ожидание началось ещё в 2018-ом!
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алдан2014
1582842831
А мне интересно сравнить результаты Кононова и Карреры
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Диктор
1582863772
Да было бы неплохо сравнить результаты Карреры и Кононова.
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vka1970
1582871413
Уровень Кононова мы уже увидели. Ему только Литейных тренировать.
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