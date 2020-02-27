Джикия: «Ждал, когда Кононов снова начнет тренировать»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение бывшего тренера красно-белых Олега Кононова в «Ригу».
— Олег Кононов неожиданно всплыл в Латвии, где возглавил «Ригу»…
— Собираюсь поздравить. Интересно было бы спросить, как что там.
— Вы с ним на связи?
— Не скажу, что мы общались. Но с удовольствием позвоню, пообщаюсь с ним. Ждал, когда он начнет снова тренировать. Чемпионат, конечно, немножко незнакомый, но посмотрим, последим, – сказал Джикия.
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года.
- Клуб объявил об отставке тренера в сентябре.
- 53-летний специалист возглавил действующего чемпиона Латвии «Ригу» 5 февраля.
Источник: «Российская газета»