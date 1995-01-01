Рамос получил третью прямую красную карточку в ЛЧ. Это рекорд турнира

Капитана «Реала» Серхио Рамоса удалили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

33-летний испанец получил третью прямую красную карточку в главном еврокубке. Сообщается, что это рекорд турнира.

Всего же Рамос заработал четыре удаления в ЛЧ, повторив антирекорд Эдгара Давидса и Златана Ибрагимовича.