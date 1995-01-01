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    Рамос получил третью прямую красную карточку в ЛЧ. Это рекорд турнира

    Капитана «Реала» Серхио Рамоса удалили в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2).

    33-летний испанец получил третью прямую красную карточку в главном еврокубке. Сообщается, что это рекорд турнира.

    Всего же Рамос заработал четыре удаления в ЛЧ, повторив антирекорд Эдгара Давидса и Златана Ибрагимовича.

    • Защитник «Реала» – четырехкратный победитель Лиги чемпионов.
    • Год назад Рамос стал рекордсменом Примеры по количеству красных карточек (20).

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3228

      momwig_ 9 минут назад

      Да не было там красной. Там была желтая - Жезусу за симул. Кстати, и пенальти не было. Очень интересное судейство вышло - тот же Менди после желтой мог делать вообще что хотел - вторая ему не светила. На Винисиусе пенальти не поставили ровно за такое же касание, за какое на Модриче в центре поля дали желтую. А Карвахаль и до мяча дотянулся, и не сносил соперника, а тот через него падал, да на самом краю штрафной - и это пенальти без просмотра, ага.

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      Рейтинг: +3934

      Добрый Бобер 21 минуту назад

      Отморозок.

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      Рейтинг: +1690

      solodealer 27 минут назад

      Мастерство не пропьёшь))

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