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  • Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов. Это его личный рекорд

Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов. Это его личный рекорд

26 февраля 2020, 20:25

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов (провел шесть матчей). Это его лучший результат в карьере.

В матче с «Челси» (3:0) Левандовски получил травму и прервал свою безголевую серию в плей-офф Лиги чемпионов.

  • Левандовски забил 25 голов в 23 матчах этого сезона Бундеслиги, а также отдал три ассиста. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
  • Форвард также лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас».
  • «Бавария» в Бундеслиге идет первой.

Источник: Squawka Football
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
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