Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов. Это его личный рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов (провел шесть матчей). Это его лучший результат в карьере.

В матче с «Челси» (3:0) Левандовски получил травму и прервал свою безголевую серию в плей-офф Лиги чемпионов.