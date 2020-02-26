Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов. Это его личный рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 11 голов (провел шесть матчей). Это его лучший результат в карьере.
В матче с «Челси» (3:0) Левандовски получил травму и прервал свою безголевую серию в плей-офф Лиги чемпионов.
- Левандовски забил 25 голов в 23 матчах этого сезона Бундеслиги, а также отдал три ассиста. Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
- Форвард также лидирует в ЛЧ по системе «гол+пас».
- «Бавария» в Бундеслиге идет первой.
Источник: Squawka Football