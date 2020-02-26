Гнабри – первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть первых голов в турнире командам из одной страны

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». У гостей дубль оформил Серж Гнабри, теперь у него шесть голов в рамках турнира.

Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть первых голов в турнире командам из одной страны. Помимо «Челси», футболист отправлял мяч в ворота «Тоттенхэма».