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    Гнабри – первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть первых голов в турнире командам из одной страны

    В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». У гостей дубль оформил Серж Гнабри, теперь у него шесть голов в рамках турнира.

    Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть первых голов в турнире командам из одной страны. Помимо «Челси», футболист отправлял мяч в ворота «Тоттенхэма».

    • Все свои голы в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне.
    • Гнабри стоит на рынке 80 миллионов евро.
    • До «Баварии» игрок выступал за «Арсенал».

    Источник: твиттер OptaJoe

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      vladik12 23 минуты назад

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