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  • Гнабри – первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть первых голов в турнире командам из одной страны

Гнабри – первый игрок в истории Лиги чемпионов, забивший шесть первых голов в турнире командам из одной страны

26 февраля 2020, 00:30
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Баварией». У гостей дубль оформил Серж Гнабри, теперь у него шесть голов в рамках турнира.

Гнабри стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил шесть первых голов в турнире командам из одной страны. Помимо «Челси», футболист отправлял мяч в ворота «Тоттенхэма».

  • Все свои голы в Лиге чемпионов Гнабри забил в Лондоне.
  • Гнабри стоит на рынке 80 миллионов евро.
  • До «Баварии» игрок выступал за «Арсенал».

Источник: твиттер OptaJoe
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Челси Бавария Гнабри Серж
Комментарии (2)
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vladik12
1582666324
Нашел своих клиентов.
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zatonn
1582668995
Серж тот игрок, которому в Лиге Чемпионов везёт куда больше, чем в Бундеслиге.
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