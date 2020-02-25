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  • Форвард «Ахмата» Визеу: «Раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Это сильная лига»

Форвард «Ахмата» Визеу: «Раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Это сильная лига»

25 февраля 2020, 21:39
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Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу дал комментарий клубной пресс-службе перед возобновлением чемпионата России. Игрок пришел в команду зимой.

«Уже заждался официальных матчей. На сборах мы хорошо поработали. Я познакомился со всеми ребятами, адаптировался. Я раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Знаю, что это сильная лига.

Сборы в России по сравнению с Италией и Бразилией отличаются сроками. В Италии это месяц, в Бразилии – две недели.

Было интересно попасть в Грозный; увидеть город, где будешь жить. В Грозном все понравилось, болельщики уже узнают, подходили пообщаться. Теперь нужно сфокусироваться на игре», – сказал Визеу.

  • Бразильца взяли в аренду у «Удинезе».
  • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
  • 29 февраля в 20-м туре чемпионата чеченцы сыграют дома с «Ростовом».

Источник: ютуб-канал «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ахмат Визеу Фелипе
Комментарии (2)
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PUZIAKA
1582661810
Ну тут уж извините, но любой на его месте сказал бы, что с детства болеет за Ахмат. А потом на всякий случай извинился бы.
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Boeung777
1582662163
Видимо с детства болел за Ахмат.
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