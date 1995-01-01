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    Форвард «Ахмата» Визеу: «Раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Это сильная лига»

    Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу дал комментарий клубной пресс-службе перед возобновлением чемпионата России. Игрок пришел в команду зимой.

    «Уже заждался официальных матчей. На сборах мы хорошо поработали. Я познакомился со всеми ребятами, адаптировался. Я раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Знаю, что это сильная лига.

    Сборы в России по сравнению с Италией и Бразилией отличаются сроками. В Италии это месяц, в Бразилии – две недели.

    Было интересно попасть в Грозный; увидеть город, где будешь жить. В Грозном все понравилось, болельщики уже узнают, подходили пообщаться. Теперь нужно сфокусироваться на игре», – сказал Визеу.

    • Бразильца взяли в аренду у «Удинезе».
    • «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
    • 29 февраля в 20-м туре чемпионата чеченцы сыграют дома с «Ростовом».

    Источник: ютуб-канал «Ахмата»

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