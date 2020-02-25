Форвард «Ахмата» Визеу: «Раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Это сильная лига»

Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу дал комментарий клубной пресс-службе перед возобновлением чемпионата России. Игрок пришел в команду зимой.

«Уже заждался официальных матчей. На сборах мы хорошо поработали. Я познакомился со всеми ребятами, адаптировался. Я раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Знаю, что это сильная лига.

Сборы в России по сравнению с Италией и Бразилией отличаются сроками. В Италии это месяц, в Бразилии – две недели.

Было интересно попасть в Грозный; увидеть город, где будешь жить. В Грозном все понравилось, болельщики уже узнают, подходили пообщаться. Теперь нужно сфокусироваться на игре», – сказал Визеу.