Форвард «Ахмата» Визеу: «Раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Это сильная лига»

Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу дал комментарий клубной пресс-службе перед возобновлением чемпионата России. Игрок пришел в команду зимой.
«Уже заждался официальных матчей. На сборах мы хорошо поработали. Я познакомился со всеми ребятами, адаптировался. Я раньше следил за РПЛ и хотел тут сыграть. Знаю, что это сильная лига.
Сборы в России по сравнению с Италией и Бразилией отличаются сроками. В Италии это месяц, в Бразилии – две недели.
Было интересно попасть в Грозный; увидеть город, где будешь жить. В Грозном все понравилось, болельщики уже узнают, подходили пообщаться. Теперь нужно сфокусироваться на игре», – сказал Визеу.
- Бразильца взяли в аренду у «Удинезе».
- «Ахмат» в РПЛ идет 12-м.
- 29 февраля в 20-м туре чемпионата чеченцы сыграют дома с «Ростовом».
Источник: ютуб-канал «Ахмата»