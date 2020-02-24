Команды Мойеса никогда не побеждали «Ливерпуль» на «Энфилде»

В 23:00 по московскому времени начнется матч 27-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

Как сообщает Opta, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес ни разу не обыгрывал сегодняшнего соперника в гостях.

Команды шотландского специалиста 15 раз играли на «Энфилде» во всех турнирах: семь раз встречи завершались ничьими, восемь – поражениями.

В последних трех выездных матчах с «Ливерпулем» Мойес неизменно проигрывал, будучи тренером «Манчестер Юнайтед», «Сандерленда» и «Вест Хэма».