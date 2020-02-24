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    Команды Мойеса никогда не побеждали «Ливерпуль» на «Энфилде»

    В 23:00 по московскому времени начнется матч 27-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом».

    Как сообщает Opta, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес ни разу не обыгрывал сегодняшнего соперника в гостях.

    Команды шотландского специалиста 15 раз играли на «Энфилде» во всех турнирах: семь раз встречи завершались ничьими, восемь – поражениями.

    В последних трех выездных матчах с «Ливерпулем» Мойес неизменно проигрывал, будучи тренером «Манчестер Юнайтед», «Сандерленда» и «Вест Хэма».

    Источник: Opta

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    24.02.2020 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +676

      LOKOfanatik19 33 минуты назад

      7 поражений и 8 ничьих... достойно... Любому сопу трудно обыгрывать Ливер на Энфилде.

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