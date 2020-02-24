Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Матч «Реал» – «Манчестер Сити» обслужит итальянец Орсато, «Лион» и «Ювентус» рассудит испанец Мансано

Матч «Реал» – «Манчестер Сити» обслужит итальянец Орсато, «Лион» и «Ювентус» рассудит испанец Мансано

24 февраля 2020, 20:23

УЕФА назначила арбитров на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», а также «Лионом» и «Ювентусом».

Игру в Мадриде обслужит итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. Лайнсмены – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, видеорефери – Массимилиано Иррати, его помощник – Чиро Карбоне, четвертый арбитр – Даниэле Довери.

Матч в Лионе рассудят испанцы. Главный рефери – Хесус Хиль Мансано, его ассистенты – Диего Барберо и Анхель Невадо. Видеоарбитр – Хуан Мартинес Мунуэра, его помощник – Рикардо де Бургос, четвертый судья – Гильермо Куадра Фернандес.

Обе встречи состоятся в среду, 26 февраля.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Манчестер Сити Лион Ювентус Орсато Даниэле Хиль Мансано Хесус
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+