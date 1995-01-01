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    Матч «Реал» – «Манчестер Сити» обслужит итальянец Орсато, «Лион» и «Ювентус» рассудит испанец Мансано

    УЕФА назначила арбитров на первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», а также «Лионом» и «Ювентусом».

    Игру в Мадриде обслужит итальянская судейская бригада во главе с Даниэле Орсато. Лайнсмены – Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, видеорефери – Массимилиано Иррати, его помощник – Чиро Карбоне, четвертый арбитр – Даниэле Довери.

    Матч в Лионе рассудят испанцы. Главный рефери – Хесус Хиль Мансано, его ассистенты – Диего Барберо и Анхель Невадо. Видеоарбитр – Хуан Мартинес Мунуэра, его помощник – Рикардо де Бургос, четвертый судья – Гильермо Куадра Фернандес.

    Обе встречи состоятся в среду, 26 февраля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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