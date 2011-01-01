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    Симеоне может возглавить «Баварию»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал кандидатом на должность в «Баварии».

    Мюнхенский клуб ищут замену 55-летнему Хансу-Дитеру Флику, сообщает Goal со ссылкой на Don Balon. Нынешний тренер «Баварии» может покинуть клуб в конце сезона, после чего команду может возглавить Симеоне.

    • Ранее сообщалось, если Симеоне останется без клуба, то «Челси» попытается договориться с ним о сотрудничестве.
    • «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге, «Атлетико» – третье место в Примере.

    Источник: Goal

    Don Balon – испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      LAMPARD080808 5 минут назад

      Если будет ставить футбол как в Атлетико то конечно не подходит , Баварии нужен атакующий футбол

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