Симеоне может возглавить «Баварию»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал кандидатом на должность в «Баварии».

Мюнхенский клуб ищут замену 55-летнему Хансу-Дитеру Флику, сообщает Goal со ссылкой на Don Balon. Нынешний тренер «Баварии» может покинуть клуб в конце сезона, после чего команду может возглавить Симеоне.