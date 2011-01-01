Симеоне может возглавить «Баварию»

Если будет ставить футбол как в Атлетико то конечно не подходит , Баварии нужен атакующий футбол
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стал кандидатом на должность в «Баварии».
Мюнхенский клуб ищут замену 55-летнему Хансу-Дитеру Флику, сообщает Goal со ссылкой на Don Balon. Нынешний тренер «Баварии» может покинуть клуб в конце сезона, после чего команду может возглавить Симеоне.
- Ранее сообщалось, если Симеоне останется без клуба, то «Челси» попытается договориться с ним о сотрудничестве.
- «Бавария» занимает первое место в Бундеслиге, «Атлетико» – третье место в Примере.