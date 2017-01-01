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    Тухель – об удалении Неймара: «Людям свойственно нервничать»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал удаление форварда Неймара в матче Лиги 1 против «Бордо» (4:3).

    «Неймар нервничает, и поэтому реагирует. Но он – человек. Неймар не должен так реагировать, но это свойственно людям. А игрок «Бордо» даже не получил желтую карточку», – сказал Тухель.

    • Бразилец получил красную карточку за два предупреждения.
    • Для 28-летнего футболиста это удаление стало первым с октября 2017 года.
    • В текущем сезоне Неймар забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 20 матчах.
    • Нападающий выступает за парижан с лета 2017 года.

    Источник: Goal

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