Тухель – об удалении Неймара: «Людям свойственно нервничать»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал удаление форварда Неймара в матче Лиги 1 против «Бордо» (4:3).
«Неймар нервничает, и поэтому реагирует. Но он – человек. Неймар не должен так реагировать, но это свойственно людям. А игрок «Бордо» даже не получил желтую карточку», – сказал Тухель.
- Бразилец получил красную карточку за два предупреждения.
- Для 28-летнего футболиста это удаление стало первым с октября 2017 года.
- В текущем сезоне Неймар забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 20 матчах.
- Нападающий выступает за парижан с лета 2017 года.
Источник: Goal