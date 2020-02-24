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  • Тухель – об удалении Неймара: «Людям свойственно нервничать»

Тухель – об удалении Неймара: «Людям свойственно нервничать»

24 февраля 2020, 12:17
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал удаление форварда Неймара в матче Лиги 1 против «Бордо» (4:3).

«Неймар нервничает, и поэтому реагирует. Но он – человек. Неймар не должен так реагировать, но это свойственно людям. А игрок «Бордо» даже не получил желтую карточку», – сказал Тухель.

  • Бразилец получил красную карточку за два предупреждения.
  • Для 28-летнего футболиста это удаление стало первым с октября 2017 года.
  • В текущем сезоне Неймар забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 20 матчах.
  • Нападающий выступает за парижан с лета 2017 года.

Источник: Goal
Франция. Лига 1 ПСЖ Бордо Неймар Тухель Томас
Комментарии (1)
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SIRIUS 2002
1583143795
Людям свойственно нервничать...
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