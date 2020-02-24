Тухель – об удалении Неймара: «Людям свойственно нервничать»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал удаление форварда Неймара в матче Лиги 1 против «Бордо» (4:3).

«Неймар нервничает, и поэтому реагирует. Но он – человек. Неймар не должен так реагировать, но это свойственно людям. А игрок «Бордо» даже не получил желтую карточку», – сказал Тухель.