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    «Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу контракт на 35 миллионов

    Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес летом может сменить клуб. На игрока вышла «Барселона», которая предложила аргентинцу пятилетний контракт на сумму 35 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.

    Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов. Каталонцы, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, планируют выплачивать сумму частями.

    • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
    • В этом сезоне Лаутаро забил 12 мячей в 21 матче Серии А.
    • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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