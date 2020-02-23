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  • «Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу контракт на 35 миллионов

«Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу контракт на 35 миллионов

23 февраля 2020, 22:17
3

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес летом может сменить клуб. На игрока вышла «Барселона», которая предложила аргентинцу пятилетний контракт на сумму 35 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.

Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов. Каталонцы, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, планируют выплачивать сумму частями.

  • Видеть Мартинеса в «Барселоне» желает Лионель Месси.
  • В этом сезоне Лаутаро забил 12 мячей в 21 матче Серии А.
  • Он выступает за «Интер» с 2018 года.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (64 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Интер Мартинес Лаутаро
Комментарии (3)
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koli4ka
1582494366
копают под бедного Луиску Суареса,не дадут спокойно до пенсии доиграть...
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Hektor 84
1582504941
Только Интеру это зачем? Не пойму. Они с Лаутаро переподпишут контракт. Почему Интер должны волновать проблемы Барселоны?
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Hektor 84
1582505357
Маротта икарди усмирил с его проституткой женой. И не продал его в Ювентус. Думаю Лаутаро порядочный человек и все будет на мази. Интер это не Леганес. А вот барсу по идее надо наказать. У него что осталось пол года по контракту? Они не могут вести с ним переговоры в обход Интера.
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