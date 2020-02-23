«Барселона» предложила Лаутаро Мартинесу контракт на 35 миллионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес летом может сменить клуб. На игрока вышла «Барселона», которая предложила аргентинцу пятилетний контракт на сумму 35 миллионов евро, пишет инсайдер Николо Скира.

Сумма отступных за Мартинеса составляет 111 миллионов. Каталонцы, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, планируют выплачивать сумму частями.