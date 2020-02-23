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Примера. «Гранада» в гостях разгромила «Осасуну»

23 февраля 2020, 15:51
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В матче 25-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле проиграла «Гранаде». Встреча завершилась со счетом 0:3.

Все голы команда из Гранады забила в первом тайме. Дарвин Мачис оформил дубль, забив два похожих гола после сольных проходов к воротам. Третий гол на счету Димитри Фулкье, который ударом из штрафной пробил вратарю «Осасуны» между ног.

«Гранада» набрала 36 очков и поднялась на девятое место в Примере.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур.

Осасуна – Гранада – 0:3 (0:3)

Голы:0:1 – Мачис, 4; 0:2 – Мачис, 28; 0:3 – Фулкье, 41.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Гранада Осасуна Мачис Дарвин
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