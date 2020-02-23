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  • Рюдигер – о фанатах «Тоттенхэма»: «Расизм победил. Но я не сдамся»

Рюдигер – о фанатах «Тоттенхэма»: «Расизм победил. Но я не сдамся»

23 февраля 2020, 15:44
3

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о поведении болельщиков «Тоттенхэма» в матче АПЛ (2:1).

«Расизм победил.Это показывает, что расисты выиграли дело, потому что они могут вернуться на стадион. Их не накажут, но я не сдамся. Я всегда буду говорить и поднимать этот вопрос. Всем нужно обратить внимание на эту проблему.

Когда я играл в Италии и меня оскорбляли, мне говорили: «В Италии это нормально». Каждый должен начать с себя, а потом говорить о других. Нигде эта проблема не решена. Есть какая-то поддержка, но слова и дела — это разные понятия. Я мог бы сделать пост в твиттере или инстаграме. Но что это даст? В итоге ты оказываешься один», – сказал Рюдигер.

  • В матче с»Тоттенхэмом» фанаты «шпор» освистали игрока.
  • Рюдегер после матча команд в декабре жаловался на расистское поведение болельщиков «Тоттенхэма», однако проверка этого не выявила.

Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси Рюдигер Антонио
Комментарии (3)
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LAY394
1582462690
***** нигеры *******, ноют каждый раз когда им что то с трибуны крикнут, а белые уже по европе щемются от них и все норм...
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lordmrv
1582463349
Ни хрена не пойму - жидовский клуб с талисманом в виде черного петушка страдает расизмом? прикольно.
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LOKOfanatik19
1582473713
Я в ужасе от расизма, он черный его называют Черным, он этого стыдится. Игроки с африки празднуют танцами в виде повадок обезьян, их так потом и называют, но и тут они обижаются. Челам с Африки кидают Банан, понятно что в Африке очень много растет бананов и чуть ли н визитная карточка, все равно расизм. В европейцев кидают бутылками и зажигалками, но не о каком расизме они не говорят. Всех освистывают, и что это расизм ? Вот Криша освистывали на Тов. турнире, что то он не кричал про расизм., зачем ему, он играет норм и его все знают, а это Рюдигер проходной двор у него в защите, и надо же как то пиарнуться вот и кричит, так же и Баллотели(просто все уже забывают звездного мальчика)
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