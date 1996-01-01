Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Рюдигер – о фанатах «Тоттенхэма»: «Расизм победил. Но я не сдамся»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о поведении болельщиков «Тоттенхэма» в матче АПЛ (2:1).

    «Расизм победил.Это показывает, что расисты выиграли дело, потому что они могут вернуться на стадион. Их не накажут, но я не сдамся. Я всегда буду говорить и поднимать этот вопрос. Всем нужно обратить внимание на эту проблему.

    Когда я играл в Италии и меня оскорбляли, мне говорили: «В Италии это нормально». Каждый должен начать с себя, а потом говорить о других. Нигде эта проблема не решена. Есть какая-то поддержка, но слова и дела — это разные понятия. Я мог бы сделать пост в твиттере или инстаграме. Но что это даст? В итоге ты оказываешься один», – сказал Рюдигер.

    • В матче с»Тоттенхэмом» фанаты «шпор» освистали игрока.
    • Рюдегер после матча команд в декабре жаловался на расистское поведение болельщиков «Тоттенхэма», однако проверка этого не выявила.

    Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1922

      lordmrv 2 часа назад

      Ни хрена не пойму - жидовский клуб с талисманом в виде черного петушка страдает расизмом? прикольно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1075

      Вот оно чё Михалыч > lordmrv 40 минут назад

      жидовский клуб=====Ты еще и антисемит....Тебя в Израиль надо закинуть - на перевоспитание )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +524

      LAY394 2 часа назад

      ***** нигеры *******, ноют каждый раз когда им что то с трибуны крикнут, а белые уже по европе щемются от них и все норм...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98825
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74745
    #5
    insider_retro
    66019
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru