Рюдигер – о фанатах «Тоттенхэма»: «Расизм победил. Но я не сдамся»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер высказался о поведении болельщиков «Тоттенхэма» в матче АПЛ (2:1).

«Расизм победил.Это показывает, что расисты выиграли дело, потому что они могут вернуться на стадион. Их не накажут, но я не сдамся. Я всегда буду говорить и поднимать этот вопрос. Всем нужно обратить внимание на эту проблему.

Когда я играл в Италии и меня оскорбляли, мне говорили: «В Италии это нормально». Каждый должен начать с себя, а потом говорить о других. Нигде эта проблема не решена. Есть какая-то поддержка, но слова и дела — это разные понятия. Я мог бы сделать пост в твиттере или инстаграме. Но что это даст? В итоге ты оказываешься один», – сказал Рюдигер.

В матче с»Тоттенхэмом» фанаты «шпор» освистали игрока.

Рюдегер после матча команд в декабре жаловался на расистское поведение болельщиков «Тоттенхэма», однако проверка этого не выявила.

Рюдигер – о расизме в матче с «Тоттенхэмом»: «Когда же эта дичь прекратится?»