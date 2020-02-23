Рамос – после поражения от «Леванте»: «Меня злит судья. Раньше они были более уважительными»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.
«У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.
- На следующей неделе «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и с «Барселоной» – в Примере.
- Мадридцы в Примеры идут вторыми, как и «Сити» – в АПЛ.
- В Валенсии травму получил Эден Азар.
Источник: Marca