Рамос – после поражения от «Леванте»: «Меня злит судья. Раньше они были более уважительными»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

«У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.