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    Рамос – после поражения от «Леванте»: «Меня злит судья. Раньше они были более уважительными»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

    «У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +59

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 46 минут назад

      Только не Рамосу говорить о судействе.

      4
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      Рейтинг: +1622

      Борат 52 минуты назад

      Тебя, пса позорного, давно уважать перестали ! Гыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      житель СПб 1 час назад

      Очень любопытное заявление! Это при том, что есть электронная фиксация (ВАР)! Говорит только о том, что проблема особого отношения к крупным клубам есть везде, и не только у нас в России. Ты забивай, с игры - и разговаривать с судьей будет не зачем!

      1
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      Рейтинг: +57

      FROL001 1 час назад

      Судейка явно топил за хозяев.

      4
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      Рейтинг: +2675

      zatonn 1 час назад

      Привыкли, понимаешь, с помощью арбитров ЛЧ выигрывать

      3
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      Рейтинг: +605

      Литейный4 1 час назад

      Судьи были более сговорчивые для Реала. Гыгыгы

      6
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