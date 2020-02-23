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  • Рамос – после поражения от «Леванте»: «Меня злит судья. Раньше они были более уважительными»

Рамос – после поражения от «Леванте»: «Меня злит судья. Раньше они были более уважительными»

23 февраля 2020, 09:48
19

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о судействе после поражения в 25-м туре Примеры от «Леванте» (0:1). Столичный клуб уступил ему в гостях впервые с 2011 года.

«У арбитров разные критерии. Сегодня было две игры рукой, а пенальти не дали. Меня злит Хосе Эрнандес Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительны, капитаны могли с ними разговаривать. Я спросил у судьи, какие у него есть со мной проблемы и предложил их уладить», – сказал Рамос.

Источник: Marca
Испания. Примера Леванте Реал Рамос Серхио Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Комментарии (19)
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zatonn
1582441167
Привыкли, понимаешь, с помощью арбитров ЛЧ выигрывать
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житель СПб
1582442066
Очень любопытное заявление! Это при том, что есть электронная фиксация (ВАР)! Говорит только о том, что проблема особого отношения к крупным клубам есть везде, и не только у нас в России. Ты забивай, с игры - и разговаривать с судьей будет не зачем!
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Flydis
1582446654
«Меня злит судья. Раньше они были более уважительными» особенно в плэй-офф ЛЧ
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Plyash
1582447111
Уж кто бы физдел,только не костоправ Рамос.Будь мужчиной,проигрывать тоже надо уметь.
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Максим2712
1582448322
А когда ты в финале лч перед лайнсменом шекспировскую трагедию исполнял, и Куадрадо за просто так удалили, судьи были достаточно уважительными?
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Lester84
1582449812
Раньше солнце светило ярче, трава была зеленее, а пиз*юли суровее. Умейте проигрывать!
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vek410
1582451585
Сейчас у всех на сайте под матчами коэффициенты показывает? Жутко неудобно и бесит...
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TANNER
1582454390
Скажи спасибо Серхио судьям за то, что они вам 2 кубка ЛЧ сделали (2 позорных кубка ЛЧ). Только и умеете что скулить
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Cules2013
1582454770
Ну комедия
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Давид59
1582457582
Рамос уважать себя заставил? А больше выдумать не смог? Самый грубый костолом в истории футбола. Бедный Салах из-за него чуть без ЧМ2018 не остался
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