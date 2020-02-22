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    Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»

    «Зенит» назвал стартовый состав команды на сегодняшний товарищеский матч против «Ислочи».

    С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

    В запасе останутся Александр Васютин, Дмитрий Сергеев и Илья Воробьев.

    • Начало игры – в 11:00 по московскому времени.
    • Матч в прямом эфире покажет «Зенит-ТВ».
    • Встреча пройдет в Турции.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Пердеску лутший 1 час назад

      Игра ещё не началась - а уже под дубом пятачки что-то хрюкают ))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -76

      Аденн 2 часа назад

      Игра еще не начаоась, а уже стыдно за вонючек. Стыд и срам бЗениту.

      -2
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