Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»

«Зенит» назвал стартовый состав команды на сегодняшний товарищеский матч против «Ислочи».

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

В запасе останутся Александр Васютин, Дмитрий Сергеев и Илья Воробьев.