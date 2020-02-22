Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»

«Зенит» назвал стартовый состав команды на сегодняшний товарищеский матч против «Ислочи».
С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.
В запасе останутся Александр Васютин, Дмитрий Сергеев и Илья Воробьев.
- Начало игры – в 11:00 по московскому времени.
- Матч в прямом эфире покажет «Зенит-ТВ».
- Встреча пройдет в Турции.
Источник: Официальный сайт «Зенита»