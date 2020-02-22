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  • Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»

Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»

22 февраля 2020, 10:37

«Зенит» назвал стартовый состав команды на сегодняшний товарищеский матч против «Ислочи».

С первых минут на поле выйдут Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Йордан Осорио, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси.

В запасе останутся Александр Васютин, Дмитрий Сергеев и Илья Воробьев.

  • Начало игры – в 11:00 по московскому времени.
  • Матч в прямом эфире покажет «Зенит-ТВ».
  • Встреча пройдет в Турции.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ислочь
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