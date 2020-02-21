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    Сетьен: «Брайтвайт хорошо подходит «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о новичке команды Мартине Брайтвайте.

    «Он набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он – понять. Мартин – игрок, за которым мы следили некоторое время. Это футболист с очень специфическими качествами, которые нам помогут. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде. Верю, что он может серьезно помочь нам. Брайтвайт – не просто хороший футболист, а умный игрок, который станет еще лучше», – сказал Сетьен.

    • «Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
    • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
    • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
    • Брайтвайт выбрал 19-й игровой номер.

    «Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно

    Источник: ESPN

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    21.02.2020 23:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1282

      Павел Буре 4 минуты назад

      кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку!!!

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