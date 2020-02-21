Сетьен: «Брайтвайт хорошо подходит «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о новичке команды Мартине Брайтвайте.

«Он набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он – понять. Мартин – игрок, за которым мы следили некоторое время. Это футболист с очень специфическими качествами, которые нам помогут. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде. Верю, что он может серьезно помочь нам. Брайтвайт – не просто хороший футболист, а умный игрок, который станет еще лучше», – сказал Сетьен.

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