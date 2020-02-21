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Сетьен: «Брайтвайт хорошо подходит «Барселоне»

21 февраля 2020, 23:32
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о новичке команды Мартине Брайтвайте.

«Он набирает хорошую форму, но есть много вещей, которые мы должны ему объяснить, а он – понять. Мартин – игрок, за которым мы следили некоторое время. Это футболист с очень специфическими качествами, которые нам помогут. Он может играть на разных позициях и хорошо подходит команде. Верю, что он может серьезно помочь нам. Брайтвайт – не просто хороший футболист, а умный игрок, который станет еще лучше», – сказал Сетьен.

  • «Барса» купила 28-летнего форварда у «Леганеса» за 18 миллионов евро.
  • Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года.
  • Опция выкупа игрока составляет 300 миллионов евро.
  • Брайтвайт выбрал 19-й игровой номер.

«Барса» забрала форварда у «Леганеса» вне трансферного окна. Да, так можно

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Брейтуэйт Мартин Сетьен Энрике
Комментарии (2)
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Павел Буре
1582322344
кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку!!!
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Cules2013
1582351933
Что-то верится с огромным трудом
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